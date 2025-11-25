La Generalitat pagarà dos milions d’euros a l’Acadèmia del Cine espanyola per fer la gala de la 40a edició dels premis Goya a Barcelona el pròxim 28 de febrer del 2026. Una xifra que se suma al milió d’euros que hi destinarà l’Ajuntament de Barcelona. El cost l’ha revelat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, en una resposta per escrit publicada aquest dimarts al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC). “Conscients de la rellevància de l’esdeveniment, la despesa directa que la Generalitat de Catalunya assumirà en relació amb la celebració de la 40a edició dels Premis Goya 2026 és de 2.000.000 euros més IVA, que es vehicularan a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals en forma de contraprestació a l’Academia de las Artes y la Ciencias Cinematográficas de España, l’entitat organitzadora dels Premis Goya. Per la seva part, l’Ajuntament de Barcelona hi aportarà 1.000.000 euros més IVA, el 33% restant”, detalla la consellera.
Hernández ha defensat l’aportació econòmica per part de la Generalitat perquè els Goya, segons diu, “seran una finestra internacional per a Catalunya i una oportunitat per donar impuls a un sector audiovisual que és estratègic i que representa un 3% del PIB català, segons l’Informe sectorial d’ACCIÓ 2025″. Així mateix, la titular de Cultura considera que la gala servirà per reforçar l’estratègia de la Generalitat amb el projecte Catalunya Media City de “perfilar-se com a futur hub audiovisual i digital de referència europea”. A més, la Generalitat defensa que aquesta inversió es justifica pel “retorn econòmic que genera” i, sobretot, pel seu “impacte en projecció de marca, reputació internacional i reforç del compromís amb la cultura i la indústria audiovisual”. “Un sector estratègic pel Govern de la Generalitat, ja que reforça Catalunya com a referent audiovisual i cultural al sud d’Europa”, sentencia.
Calcula un retorn que “multiplicaria per tres o quatre” la inversió pública
D’altra banda, la Generalitat justifica la inversió perquè “a Barcelona es preveu un retorn global que multiplicaria per tres o quatre la inversió pública realitzada”. En aquest sentit, recorda que Màlaga va superar els 6 milions d’euros de retorn econòmic amb la gala del 2021 i la gala del 2025 va suposar per a Granada “un impacte directe de 8,48 milions d’euros i un retorn mediàtic valorat en 71 milions d’euros. Finalment, la Generalitat remarca que la gala arriba en un “moment extraordinari” per al cinema català, amb diversos premis en festivals internacionals de classe A i el favor del públic a les sales.
En aquest sentit, la consellera recorda que el cinema català va conquerir 14 premis del 28 previstos en la gala de l’any passat. A més, el passat 17 de setembre es va anunciar la pel·lícula escollida per l’Acadèmia de Cine espanyola per representar Espanya als premis Oscar. Les tres candidates preseleccionades eren coproduccions catalanes: Romería, de Carla Simón; Sorda, d’Eva Libertad, i Sirat, d’Oliver Laxe, la qual, finalment, ha estat la seleccionada per competir als Oscar del 2026.
Els Goya tornen a Barcelona 26 anys després
L’actor Luis Tosar i la cantant Rigoberta Bandini seran els encarregats de presentar la gala, que tornarà 26 anys després a Barcelona i se celebrarà a l’Auditori del Centre de Convencions Internacionals de la capital catalana. Tosar va avançar que serà una gala on es representaran de manera àmplia i extensa “totes les diversitats culturals d’Espanya” i va remarcar que hi haurà molt català, molt gallec, molt eusquera i molt castellà. Hi haurà molt de tot”. Després de l’elecció de Barcelona per acollir la 40a gala dels Goya, el president de l’Acadèmia espanyola, Fernando Méndez-Leite, va remarcar que la capital catalana és ”una ciutat europea coneguda a tot el món que, sens dubte, ofereix totes les condicions necessàries per acollir un esdeveniment d’aquest nivell, ajudant-nos a potenciar-ne l’impacte internacional, i reafirmant el compromís de l’Acadèmia amb una cultura plural, oberta i territorialment diversa”.