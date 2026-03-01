Los domingos se comieron el último sábado de febrero, pero TV3 ha arrasado igualmente en la audiencia mensual. Este es el marcador que dejan las cifras de consumo televisivo en Cataluña conocidas esta mañana. TVE se llevó por goleada el último prime time del mes gracias a la retransmisión de la gala de los premios Goya, en la que triunfó la película vasca Los domingos. La consecuencia de este fenómeno fue que se hundió la audiencia del programa Col·lapse, de TV3. Pero esta última mala noche no ha impedido que el liderazgo de la cadena pública catalana en febrero haya sido incontestable, con un 15,7% de cuota de pantalla, un total de 5,3 puntos por encima del 10,4% logrado por La 1 de TVE.

Es, según fuentes de 3Cat, la mejor cuota mensual de TV3 desde marzo de 2020, en que el estallido de la pandemia de Covid generó un pico de audiencia televisiva, especialmente en lo que respecta a los informativos, que son el punto fuerte de la casa. De hecho, el balance del mes que se cerró ayer supera, por ejemplo, las cifras del febrero del año pasado, que ya fueron excelentes y en el que TV3 alcanzó un 14,1% de cuota y La 1 se quedó en un 8,9%, con el aliento en la nuca de Antena 3 (8%) y Telecinco (7,9%).

Datos de audiencia televisiva de febrero 2026, con liderazgo absoluto de TV3

Un año después, el liderazgo de TV3 en el mes de febrero ha aumentado, La 1 y Antena 3 (8,6%) también han mejorado su cuota y Telecinco se ha desplomado del todo: ha caído del 7,9% a un pobre 4,6%, superado por el 5,6% de La Sexta y con un codo a codo con Cuatro (4,5%). Queda claro, por tanto, que en Cataluña la audiencia televisiva en el canal lineal –fuera de las plataformas– es cosa de TV3, a pesar de los esfuerzos de TVE y ante el desastre absoluto del canal insignia de Mediaset, pensado para hacer grandes audiencias y en una crisis galopante desde el año pasado.

Una cuota de pantalla espectacular para la gala de los Goya

Los datos de audiencia de la ceremonia de entrega de los premios Goya, que se celebraba en Barcelona después de 26 años –y que ha costado no pocos recursos públicos, con una inversión de dos millones de euros por parte de la Generalitat un millón del Ayuntamiento–, han sido espectaculares. La retransmisión alcanzó una cuota de pantalla del 31,4% en La 1 (con una media de 399.000 espectadores) y un 2,5% en La 2 (32.000 espectadores de media), de modo que se llevó un share total del 33,9%, una cifra digna de una final de la Champions. En este contexto, Col·lapse, que la mayoría de sábados consigue retener el liderazgo para TV3, no pudo pasar de un 7,6%, con una media de 96.000 espectadores.

No hace falta decir que el resto de cadenas no pudieron hacer nada bueno. El competitivo concurso de Antena 3 Atrapa un millón se quedó con una cuota de pantalla del 6,7%; La Sexta Xplica logró arrancar un 4,9%; la película de los sábados de Cuatro, con Wanted, se acercó mucho, con un 4,8% y Telecinco, que se había rendido antes de comenzar y había programado un Very Best de Got Talent, se quedó en el fondo del pozo con un 2%.