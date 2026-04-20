Eduardo Noriega ha visitado el Col·lapse de TV3 para presentar el thriller paranormal que protagoniza, pero de esta conversación lo que más gracia ha hecho es poder escucharlo en catalán. El cántabro lleva muchos años dedicándose al cine y, entre las muchas cosas que ha aprendido por su trabajo, destaca curiosamente nuestra lengua: «Cuando vengo a Cataluña bromeo diciendo que soy de Hospitalet«. Ha dicho que le costaba hacer la entrevista en esta lengua, pero desde casa se le ha visto de lo más cómodo: «Es complicado no solo porque cuesta aprender las palabras, sino porque no son tuyas. Sin embargo, a mí me apasionan las lenguas y también siempre me ha apasionado la cultura catalana. Siempre me ha atraído mucho el Barça y el acento catalán, que siempre me ha gustado. Y la verdad es que no me ha costado mucho aprenderlo«.

El intérprete ha explicado que lo llamaron para hacer una película en catalán y el director quería que hablara catalán, castellano y francés. Para prepararse, estuvo «mucho tiempo» viendo TV3 con subtítulos para practicar: «Recuerdo ver todos los capítulos de Plats Bruts, por ejemplo, y también he estado leyendo literatura catalana o el diario. Fue un trabajo de inmersión total. Recuerdo enviar mensajes a mi novia en catalán y me decía que me fuera a tomar por el culo», ha dicho.

Noriega no ha vivido nunca en Cataluña, pero siempre que viene le acaban preguntando de dónde es. Cuando reconoce que es de Santander, todos se quedan muy sorprendidos: «Los catalanes agradecen mucho que haga el esfuerzo de hablar catalán porque dicen que hay gente aquí desde hace muchos años que no lo habla. Pero es que no es una lengua complicada«.

🗣️ Eduardo Noriega: “Quan vinc a Catalunya faig broma dient que soc de l’Hospitalet.”



L’actor càntabre es declara apassionat de la cultura catalana, del Barça i de l’accent català.#Col·lapse3Cat

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Eduardo Noriega da detalles del accidente de moto que ha sufrido

El año pasado, Eduardo Noriega sufrió un accidente de moto grave que llegó a asustar mucho a su entorno. El actor iba conduciendo por una autovía de Madrid cuando, de repente, un coche le dio un golpe por detrás que lo hizo salir volando: «No me lo esperaba, fue un susto tremendo… Yo iba a 70 km/h, que no es muy rápido, pero el golpe me hizo salir volando».

De aquellos instantes, recuerda que le pasaron muchas cosas por la cabeza: «Pensé que me mataba… Creía que caería, que me daría un golpe contra el muro y un coche me pasaría por encima. Todo en un segundo, cuando me di cuenta de que era una mierda morir así. Qué muerte más tonta piensas entonces… No tuve tiempo de reaccionar”.

Jordi González y Eduardo Noriega han mantenido una conversación interesante y en catalán | TV3

De él siempre se ha dicho que es un actor guapo y galán. ¿Cómo ha vivido con esta etiqueta? «Te condiciona y te da trabajo», reconoce, una contradicción que gusta y molesta a la vez: «Te da rabia porque sabes que haces un trabajo más complicado que solo mostrar la cara. Ahora bien, también agradeces que salga tu nombre cuando buscan un actor guapo porque eso te ayuda». El punto malo, que haya gente que piense que solo sabes «hacer de guapo»: «Todo se resume en una palabra y no es justo. Ahora bien, mejor que tengas una etiqueta o no», prosigue.