Dulceida ha estat la gran triomfadora del mes d’abril si mirem els resultats que ha obtingut 3Cat aquest mes d’abril. En la seva primera setmana a la plataforma, La gran cita ha aterrat amb molta força perquè ha tingut gairebé 240.000 reproduccions. És una xifra boníssima que deixa clar que hi havia ganes i curiositat de veure la influencer fent de presentadora per primera vegada i en català. Només hi havia els tres primers capítols, però han sumat prop de 57.000 reproduccions per capítol i això és molt positiu per al dating.
L’entrada ha estat forta perquè el programa de cites se situa en el tercer lloc del rànquing en el seu primer mes, però és que superar Crims i Com si fos ahir és pràcticament impossible. El programa de true crime de Carles Porta continua imbatible i encapçala la classificació d’emissions amb reproduccions a la carta. A més a més, amb una diferència abismal perquè aquest contingut -el més consumit del mes- ha assolit la boníssima xifra de 180.000 reproduccions per capíol mentre que la sèrie diària es queda amb 72.000.
La pel·lícula El 47 ha escalat fins al quart lloc (47.000) i es queda a prop El paradís de les senyores (37.000) i les gales d’Eufòria (28.000). No podem oblidar els capítols nous de Jo mai mai, els gags del Polònia i els capítols nous de Joc de cartes.
El futbol, el contingut més consumit en directe a 3Cat
I pel que fa a les emissions en directe a través de la plataforma, quins han estat els programes més vistos? Doncs, un mes més, és el futbol el gran triomfador en aquest camp. El futbol ha repetit com el contingut més consumit en directe i ocupa les 10 emissions més vistes del mes.
Entre les emissionsmés vistes, podem destacar el partit Barça-Madrid de quarts de final de la Champions amb 132.023 reproduccions. També han anat molt bé les transmissions de La TdT de l’Atlètic de Madrid-Barça, la de la Champions, l’anada del mateix partit, l’Atlètic de Madrid-Barça de la Lliga i el Barça-Espanyol, amb 56.773.
I, finalment, si mirem els continguts de catàleg tampoc no hi ha sorpresa. Bola de drac lidera l’univers amb la xifra espectacular de 350.000 reproduccions mensuals. El cor de la ciutat guanya la medalla de plata i, Merlí, en tercera.