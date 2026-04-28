El 3Cat ha posat en marxa un nou projecte per facilitar l’aprenentatge del català a nous parlants a través de continguts audiovisuals. Batejat com a Català fàcil, el projecte vol acompanyar els nous parlants en el pas cap a l’ús real de la llengua en el dia a dia, amb recursos pràctics i accessibles per començar a parlar el català des del primer moment en situacions quotidianes. Tots els continguts del programa per impulsar el coneixement i l’ús de la llengua catalana ja estan disponibles a la plataforma 3Cat i també als canals i perfils que 3CatCampus té a YouTube, Spotify, Instagram i TikTok. El projecte està dissenyat amb els hàbits del consum audiovisual d’avui, però s’inscriu en la tradició de TV3 de crear continguts que faciliten l’accés al català, amb antecedents com el Digui, digui del 1984.
El programa planteja a l’usuari situacions quotidianes i recursos pràctics per guanyar confiança i començar a fer servir el català en contextos reals: a la feina, al barri, a l’escola o en l’oci. Amb aquesta iniciativa, 3Cat vol reforçar el seu paper de servei públic i el seu compromís amb la “promoció del català i la cohesió social, en línia amb els objectius del Pla Estratègic i del Pla d’Impuls Lingüístic”. La plataforma 3Cat ofereix un catàleg de 141.769 hores de vídeo i 341.059 hores d’àudio (451.858 vídeos i 664.065 àudios), que facilita i consolida l’accés a continguts en català en l’entorn digital.
El projecte Català fàcil s’ha presentat aquest dimarts a la biblioteca Jaume Fuster, a la plaça Lesseps de Barcelona, en un acte que ha comptat amb la participació de representants d’entitats, institucions i col·lectius vinculats a la llengua i comunitats culturals diverses, així com de professionals relacionats amb l’impuls i l’acompanyament lingüístic. La presidenta del Consell de Govern de Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà, ha recordat el compromís de l’ens públic amb la llengua i ha dit que l’ens “entoma el repte de créixer com a agent actiu del català i promoure la incorporació efectiva de nous parlants”. “Tenim la voluntat i les eines per fer-ho possible a través de la nostra plataforma digital, amb la posada en marxa de 3CatCampus i amb l’estrena de Català fàcil”, ha afegit.
Continguts de l’A1 i l’A2 de català amb Roger Coma i Blanca Roca com a protagonistes
En aquesta primera etapa, Català fàcil es desplega amb una col·lecció de 58 vídeos i 170 reels dissenyats per arribar als públics interessats a començar a fer servir el català de manera progressiva, amb formats pensats per a la plataforma 3Cat, YouTube i xarxes socials. Basant-se en els continguts pedagògics dels nivells A1 i l’A2 de català, el projecte es desplega de manera progressiva en tres nivells: Acollida i Iniciació, amb 12 capítols cadascun, i Base, que constarà de 33 episodis que s’estrenaran a finals de maig. Els continguts estan conduïts per l’actor Roger Coma i, en l’àmbit de xarxes, compten amb la participació de la creadora de continguts Blanca Roca, amb l’objectiu d’ampliar l’abast del projecte als canals on es formen comunitats digitals. El projecte, a més, també compta amb la participació de persones de diversos orígens com a referents lingüístics.