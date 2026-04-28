El 3Cat ha puesto en marcha un nuevo proyecto para facilitar el aprendizaje del catalán a nuevos hablantes a través de contenidos audiovisuales. Bautizado como Català fàcil, el proyecto quiere acompañar a los nuevos hablantes en el paso hacia el uso real del idioma en el día a día, con recursos prácticos y accesibles para comenzar a hablar catalán desde el primer momento en situaciones cotidianas. Todos los contenidos del programa para impulsar el conocimiento y el uso del idioma catalán ya están disponibles en la plataforma 3Cat y también en los canales y perfiles que 3CatCampus tiene en YouTube, Spotify, Instagram y TikTok. El proyecto está diseñado con los hábitos del consumo audiovisual de hoy, pero se inscribe en la tradición de TV3 de crear contenidos que facilitan el acceso al catalán, con antecedentes como el Digui, digui de 1984.

El programa plantea al usuario situaciones cotidianas y recursos prácticos para ganar confianza y comenzar a usar el catalán en contextos reales: en el trabajo, en el barrio, en la escuela o en el ocio. Con esta iniciativa, 3Cat quiere reforzar su papel de servicio público y su compromiso con la «promoción del catalán y la cohesión social, en línea con los objetivos del Plan Estratégico y del Plan de Impulso Lingüístico». La plataforma 3Cat ofrece un catálogo de 141.769 horas de video y 341.059 horas de audio (451.858 videos y 664.065 audios), que facilita y consolida el acceso a contenidos en catalán en el entorno digital.

El proyecto Català fàcil se ha presentado este martes en la biblioteca Jaume Fuster, en la plaza Lesseps de Barcelona, en un acto que ha contado con la participación de representantes de entidades, instituciones y colectivos vinculados al idioma y comunidades culturales diversas, así como de profesionales relacionados con el impulso y el acompañamiento lingüístico. La presidenta del Consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, Rosa Romà, ha recordado el compromiso del ente público con el idioma y ha dicho que el ente «asume el reto de crecer como agente activo del catalán y promover la incorporación efectiva de nuevos hablantes». «Tenemos la voluntad y las herramientas para hacerlo posible a través de nuestra plataforma digital, con la puesta en marcha de 3CatCampus y con el estreno de Català fàcil”, ha añadido.

Contenidos del A1 y el A2 de catalán con Roger Coma y Blanca Roca como protagonistas

En esta primera etapa, Català fàcil se despliega con una colección de 58 videos y 170 reels diseñados para llegar a los públicos interesados en comenzar a usar el catalán de manera progresiva, con formatos pensados para la plataforma 3Cat, YouTube y redes sociales. Basándose en los contenidos pedagógicos de los niveles A1 y A2 de catalán, el proyecto se despliega de manera progresiva en tres niveles: Acogida e Iniciación, con 12 capítulos cada uno, y Base, que constará de 33 episodios que se estrenarán a finales de mayo. Los contenidos están conducidos por el actor Roger Coma y, en el ámbito de redes, cuentan con la participación de la creadora de contenidos Blanca Roca, con el objetivo de ampliar el alcance del proyecto en los canales donde se forman comunidades digitales. El proyecto, además, también cuenta con la participación de personas de diversos orígenes como referentes lingüísticos.