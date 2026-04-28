El Congrés tomba el consorci d’inversions d’ERC amb el no de Junts

El govern espanyol acumula una nova desfeta parlamentària. El Congrés dels Diputats ha tombat el decret de lloguers i la llei per crear el Consorci d’Inversions promoguda per Esquerra Republicana de Catalunya. La proposta dels republicans, consensuada tant amb el Govern com amb els ministeris de Transports i Hisenda, ha caigut amb els vots negatius de Junts, el PNB, als quals s’han afegit les dretes espanyoles. La portaveu dels independentistes a la cambra espanyola, Míriam Nogueras, ha estat vehement contra la iniciativa: “en comptes de demanar que paguin el que se’ns deu, es proposa crear un organisme controlat per Madrid”. “Catalunya no necessita més guinguetes“, ha reblat Nogueras.
Junts ha confirmat, d’aquesta manera, la posició que ha deixat entreveure aquest mateix matí el portaveu de la formació al Parlament, Salvador Vergés, que ha avançat que el vot a Madrid seria “coherent” amb la negativa de la formació a la cambra catalana. A parer dels de Nogueras, la proposta del consorci deixa sota el control de Madrid -“els que no paguen”- les decisions sobre les infraestructures del Principat. En aquest sentit, l’organisme era, a ulls dels independentistes, una nova instància de la “subordinació de Catalunya a Madrid”. La portaveu ha retret als republicans la seeva disposició per “crear una empresa amb qui ens deu els diners”; i ha recordat l’execució ínfima de les inversions de l’Estat a Catalunya, que s’ha mantingut al voltant del 50% en els últims anys, mentre a la Comunitat de Madrid s’ha enfilat per sobre del 180% en alguns cursos.
“Si ens toquen 100 euros, se’n paguen 100, i no cal un consorci per saber que aquesta gent d’aquí no ens paga”, ha assenyalat Nogueras; tot afegint el dèficit històric en infraestructures al memorial d’incompliments de l’Estat amb Catalunya. “Ni traspàs històric de rodalies, ni clau de la caixa, ni finançament singular, ni IRPF… Res del que han anunciat han complert”, ha enumerat. Vist l’historial, la portaveu independentista ha instat Esquera a “plantar-se davant Madrid”, i afegir-se a un cos a cos amb el PSOE que l’ha fet “cedir com mai ningú ho havia fet abans”.
ERC defensa el consorci
Davant la negativa de Junts, que ha servit per evitar que el consorci arribi a ser pres a consideració per la cambra espanyola, ERC ha insistit que la proposta suposava “una solució estructural” al dèficit inversor. “El consorci és una eina de país, no un caprici”, ha reblat la diputada republicana Inés Granollers. Granollers ha defensat la tesi que comparteix el lideratge del seu partit amb la consellera d’Economia, Alícia Romero, que recull que el consorci serviria per garantir l’execució d’inversions gràcies a una nova “planificació, supervisió i direcció” del finançament, fins ara inexistent en mans de l’Estat espanyol. “No és una proposta identitària”, ha insistit. Enfront Junts, els ha acusat d'”irresponsabilitat” respecte de les necessitats del territori. “Vostès prefereixen que es parli ni que sigui malament de vostès, que no pas millorar la vida dels catalans”, ha etzibat.
El decret fallit de lloguers
A la derrota pel consorci d’inversions cal afegir el forat que ha deixat el decret sobre el mercat de lloguer que va aprovar el govern espanyol fa un mes, i que ha caigut aquest dimarts en no aconseguir els suports per ser convalidat. La mesura, cal recordar, servia per prorrogar automàticament els contractes d’arrendament; i ha caigut amb els vots en contra de Junts, Vox i el PP i les abstencions del Partit Nacionalista Basc. L’encarregat de defensar el decret ha estat el ministre de Consum, Pablo Bustinduy, que ha assegurat que “marca la diferència per a moltes persones que podrien seguir a casa seva”. “No està escrit enlloc que ser llogater impliqui viure al caprici de les decisions de bancs i fons financers”, ha exclamat.
La votació ha encès una nova guerra al Congrés entre Junts i Esquerra Republicana. La diputada independentista Marta Madrenas ha acusat l’executiu de Pedro Sánchez d’haver “ignorat les objeccions tècniques i de fons” que havien fet els seus al decret. “És una operació de propaganda molt defectuosa jurídicament”, ha alertat Madrenas; que també ha retret l'”al·lèrgia sistemàtica” de la Moncloa als Propietaris. Enfront, el portaveu dels Republicans, Gabriel Rufián, ha executat una de les performances a què ja ha acostumat el legislatiu: ha tret de l’americana un bitllet de 50 euros i ha assegurat que és “la bandera de Junts, que comparteixen amb el PP i Vox”. Els independentistes, ha acusat Rufián, “no obeeixen a la seva gent, sino als seus interessos particulars”. Davant la patacada, també ha demanat l’executiu que “torni a aprovar el decret”, fins que l’oposició “es cansi o fins que la gent els passi per sobre”.