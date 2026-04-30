L’escalada de tensió entre Junts i Esquerra Republicana per les paraules del seu portaveu al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, s’ha disparat. Lluny d’aturar-se, augmenta a mesura que passen les hores. La diputada de Junts per Catalunya Pilar Calvo ha acusat aquest dijous Rufián d’haver convertit la tribuna d’oradors de la cambra baixa en un “escamot d’afusellament” per fer un “a por ellos” contra els set diputats de la formació de Carles Puigdemont a Madrid, assenyalant-los dimarts passat, al “més pur estil Vox” durant el debat sobre el decret de pròrroga forçosa dels lloguers. El portaveu d’ERC va anomenar un per un els noms dels diputats, va treure un bitllet de 50 euros a la tribuna dient-los que era la “bandera” del partit i també va explicar que havien iniciat una campanya a les xarxes contra el posicionament juntaire, els comentaris de la qual va voler entregar al grup liderat per Míriam Nogueras, que no va recollir els papers que els atansava.
La tensió generada ha arribat al punt que la diputada Marta Madrenas, que va defensar el no al decret, va ser assetjada per un home quan sortia de la cambra espanyola, que li va tirar una escopinada. Rufián ha afirmat que no li preocupa “la tensió” amb Junts, i la direcció del partit republicà guarda silenci públicament, però fonts de la formació creuen que el seu líder a Madrid està “desfermat”, fins al punt que una de les persones consultades per El Món assegura: “ERC no existeix a Madrid, només existeix Rufián”.
El cap de files de la formació d’Oriol Junqueras al Congrés ha lamentat que s’increpi diputats pel carrer, però ha afegit que ell no té “por” dels de Carles Puigdemont, ni “dels seus [diaris] digitals, periodistes i opinadors [sense concretar a què i qui es refereix]” perquè és “a cinquè [curs] de campanyes” de Junts. Dues fonts republicanes atribueixen aquesta conducta de Rufián a un “problema d’ego” i l’efecte Madrid. “Madrid, i tot el que l’envolta, trastoca”, asseguren sobre el diputat que abandera, sense l’aval de la seva formació, un front per unir els partits a l’esquerra del PSOE. De fet, una altra font assenyala que el discurs contra Junts i “en castellà” que va fer dimarts Rufián anava en el sentit de les seves aspiracions polítiques. “Sembla que estigui tensant la corda perquè el fotin fora”, afirma una tercera font republicana, que remarca que el partit volia posar el consorci d’inversions al centre del debat i des de fa dos dies només es parla de Gabriel Rufián.
De fet, el mateix Rufián ja va desafiar ERC quan va aterrar a Barcelona per presentar la seva proposta amb Irene Montero. Allà, va demanar al partit que liderés la seva proposta, i va deixar anar: “Si m’hi va el càrrec, marxo a casa”. Fonts d’ERC també remarquen que fa temps que no hi ha reunions entre els grups catalans a Madrid, un punt que també confirmen fonts juntaires, que subratllen que no hi ha relacions institucionals entre els dos grups. Sí que hi ha, però, relacions personals entre diputats per tractar temes puntuals que es debaten en comissions.
Fonts de Junts critiquen el mal estil de fer política de Rufián i la tensió que genera amb les seves intervencions. Després que Carles Puigdemont hagi dit que “embruta la memòria” d’ERC, fonts juntaires també detallen que hi ha altres dirigents republicans que els traslladen el seu desacord amb el posicionament del líder republicà a Madrid, però alhora lamenten que hi hagi silenci públic.
Junts posa en coneixement dels Mossos una campanya de “desinformació”
Enmig del xoc amb Rufián, la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, ha denunciat una campanya de “desinformació i d’assenyalament” a través de les xarxes per part de Francesc Roca, militant d’ERC i secretari de política municipal a Sant Martí. El tuit de Roca, que posteriorment ha esborrat, exposava els suposats ingressos mensuals per lloguers dels diputats de Junts a Madrid. “No tinc cap pis a lloguer (de fet, no tinc cap pis). Que encara teniu activa l’estructura B?”, ha replicat Nogueras. En aquest sentit, fonts de Junts han detallat a aquest diari que han posat en coneixement dels Mossos “tota la informació falsa que s’ha publicat”, encara que després s’hagi esborrat.
El president de Junts, Carles Puigdemont, que equipara la forma de fer política de Rufián amb la de Ciutadans, ha fet referència a aquesta campanya de desinformació i ha criticat que “continuen emmerdant la democràcia i enverinant la conversa política dels catalans”. En aquest sentit, ha remarcat que aquest “és el modus operandi de la ultradreta” i ha celebrat que s’hagi posat la campanya en coneixement dels Mossos. “Espero que aquesta difamació i atac a l’honor no quedi impune, encara que ja sé què sol passar quan els denunciants som nosaltres (és a dir, no passa mai res)”, ha conclòs.