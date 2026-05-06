El Col·lectiu Primer d’Octubre, els octubristes d’Esquerra Republicana, han evidenciat el conflicte intern que genera la figura de Gabriel Rufián en el si del partit i han presentat una denúncia interna contra el portaveu del partit a Madrid per “indisciplina”, atesa la “manca de lideratge” de la direcció del partit que encapçala Oriol Junqueras. En l’escrit que han presentat a la Comissió de Garanties del partit, els impulsors de la queixa sol·liciten que se li obri expedient per la seva actuació política, ja que consideren que el front d’esquerres que està impulsant “s’allunya de manera evident dels posicionaments oficials acordats pels òrgans del partit”, i proposen limitar les seves funcions representatives.
Els octubristes d’ERC consideren que el líder republicà a Madrid està impulsant un “espai polític d’àmbit estatal” que podria vulnerar els principis de “lleialtat” i de “disciplina democràtica interna” perquè la seva proposta és “una estratègia política pròpia articulada al marge dels canals interns”. El col·lectiu considera que aquesta conducta podria vulnerar “greument” els estatuts i el codi ètic del partit, especialment pel que fa al deure de lleialtat, la disciplina democràtica interna i l’obligació de sotmetre les decisions estratègiques als òrgans del partit.
Així mateix, el corrent crític també assenyala que l’estratègia de Rufián genera “confusió entre la militància i l’electorat” i també “compromet la coherència política i estratègica”. Per tot això, sol·liciten que es limiti cautelarment les funcions representatives de Gabriel Rufián amb l’objectiu de “preservar la coherència del projecte polític del partit”. “Una mesura hauria de ser la de retirar la funció de portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats de forma cautelar”, sentencien.
Crítiques a la “manca de lideratge” de Junqueras
El cas Rufián també esquitxa la direcció del partit perquè, el Col·lectiu Primer d’Octubre assenyala que ha pres la iniciativa després de comprovar que la direcció del partit és “incapaç” de cridar a l’ordre el portaveu d’ERC a Madrid. “Aquest lamentable episodi demostra la manca de lideratge de Junqueras, incapaç de respondre i aturar Rufián personalment, com a militant amb drets i deures”, constata, i afegeix que, d’altra banda, demostra la “incapacitat política” de Junqueras.
“Sabem el que proposa Rufián, i no ens agrada”, constaten, i critiquen que “no sabem el que proposa Junqueras més enllà de guanyar temps amb acords inversemblants que no es poden complir”. “La seva incapacitat de fixar un full de ruta per a ERC l’obliga a donar la veu a la militància”, exposen en referència a la proposta de celebrar un referèndum intern per decidir si el partit ha de retirar el suport al president de la Generalitat, Salvador Illa. Els crítics consideren que la direcció ha convertit l’acord d’investidura en un “acord de legislatura, alterant-ne de manera substancial el contingut polític”, i consideren que això ho ha de decidir la militància.