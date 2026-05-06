El Colectivo Primero de Octubre, los octubristas de Esquerra Republicana, han evidenciado el conflicto interno que genera la figura de Gabriel Rufián en el seno del partido y han presentado una denuncia interna contra el portavoz del partido en Madrid por «indisciplina», debido a la «falta de liderazgo» de la dirección del partido encabezada por Oriol Junqueras. En el escrito que han presentado a la Comisión de Garantías del partido, los impulsores de la queja solicitan que se le abra expediente por su actuación política, ya que consideran que el frente de izquierdas que está impulsando «se aleja de manera evidente de los posicionamientos oficiales acordados por los órganos del partido», y proponen limitar sus funciones representativas.

Los octubristas de ERC consideran que el líder republicano en Madrid está impulsando un «espacio político de ámbito estatal» que podría vulnerar los principios de «lealtad» y de «disciplina democrática interna» porque su propuesta es «una estrategia política propia articulada al margen de los canales internos». El colectivo considera que esta conducta podría vulnerar «gravemente» los estatutos y el código ético del partido, especialmente en lo que respecta al deber de lealtad, la disciplina democrática interna y la obligación de someter las decisiones estratégicas a los órganos del partido.

Asimismo, la corriente crítica también señala que la estrategia de Rufián genera «confusión entre la militancia y el electorado» y también «compromete la coherencia política y estratégica». Por todo ello, solicitan que se limiten cautelarmente las funciones representativas de Gabriel Rufián con el objetivo de «preservar la coherencia del proyecto político del partido». «Una medida debería ser la de retirar la función de portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados de forma cautelar», sentencian.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, junto al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián en una foto de archivo / Europa Press

Críticas a la «falta de liderazgo» de Junqueras

El caso Rufián también salpica la dirección del partido porque, el Colectivo Primero de Octubre señala que ha tomado la iniciativa después de comprobar que la dirección del partido es «incapaz» de llamar al orden al portavoz de ERC en Madrid. «Este lamentable episodio demuestra la falta de liderazgo de Junqueras, incapaz de responder y detener a Rufián personalmente, como militante con derechos y deberes», constata, y añade que, por otro lado, demuestra la «incapacidad política» de Junqueras.

«Sabemos lo que propone Rufián, y no nos gusta», constatan, y critican que «no sabemos lo que propone Junqueras más allá de ganar tiempo con acuerdos inverosímiles que no se pueden cumplir». «Su incapacidad de fijar una hoja de ruta para ERC le obliga a dar la voz a la militancia», exponen en referencia a la propuesta de celebrar un referéndum interno para decidir si el partido debe retirar el apoyo al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Los críticos consideran que la dirección ha convertido el acuerdo de investidura en un «acuerdo de legislatura, alterando de manera sustancial el contenido político», y consideran que eso lo debe decidir la militancia.