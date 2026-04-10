El Colectivo Primero de Octubre, los octubristas de Esquerra Republicana, plantearon el pasado mes de agosto la posibilidad de celebrar un referéndum entre la militancia del partido para decidir si se debe retirar el apoyo de la formación republicana al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ante “los incumplimientos” del PSC con el acuerdo de investidura. Pasados unos meses, una decena de militantes críticos de «diversas sensibilidades», han presentado la petición formal de activación del mecanismo reglamentario para hacer un referéndum entre la militancia sobre el apoyo a Illa. La iniciativa, firmada por representantes del Primero de Octubre y parte de Foc Nou, según ha sabido El Món, parte de la constatación de que el acuerdo con el PSC avalado por la militancia de ERC en el referéndum del 2 de agosto de 2024, que hizo posible la investidura de Salvador Illa, «no se ha cumplido». «La dirección del partido ha ido más allá del mandato expresado por la militancia y ha convertido, sin una nueva consulta interna, un acuerdo de investidura en un acuerdo de legislatura, alterando de manera sustancial el contenido político», defienden los octubristas.

El Colectivo Primero de Octubre ha detallado en un comunicado que la petición presentada esta mañana reclama al partido la activación de los mecanismos de participación previstos en el reglamento de régimen interno de ERC para impulsar la recogida de los avales necesarios y hacer posible la convocatoria del referéndum. La propuesta presentada en la sede nacional de la calle Calàbria de Barcelona plantea que la militancia se pronuncie sobre la siguiente pregunta vinculante: “¿Estás de acuerdo en que Esquerra Republicana retire la confianza otorgada al presidente Salvador Illa dado que no ha cumplido con sus compromisos de investidura relativos a la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la Convención Nacional para la resolución del conflicto político y el resto de medidas acordadas?”

Según los promotores de la propuesta, cuando se modifica aquello que la militancia avaló en las urnas, es necesario volver a dar la palabra a los afiliados. «Si cambian el acuerdo, debe decidir la militancia», defienden los impulsores de la iniciativa, que tiene por objetivo «restituir el mandato democrático interno y exigir coherencia política ante el incumplimiento de los compromisos asumidos». En este sentido, el colectivo denuncia especialmente la «desfiguración» de los compromisos en ámbitos centrales del acuerdo como la financiación singular, la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la Convención Nacional para la resolución del conflicto político y el resto de medidas pactadas en el marco de la investidura. «El contenido del acuerdo inicial se ha ido rebajando hasta el punto de vaciarlo de sentido político y de contradecir aquello que la militancia votó y avaló», sentencia.

Miembros del Colectivo Primero de Octubre en el momento de presentar la candidatura al congreso de ERC/Quico Sallés

Necesitan el aval del 10% de la militancia

Los estatutos del partido establecen que hay dos posibilidades para celebrar un referéndum interno. La primera es que lo pida la mayoría absoluta de los miembros de la ejecutiva o del Consejo Nacional, y la segunda opción es que lo solicite el 10% de los militantes. Es decir, los impulsores necesitarán recoger el aval del 10% de la militancia del partido para que la propuesta presentada este viernes prospere. Asimismo, la normativa interna del partido establece que, en caso de celebrar un referéndum, el resultado tendrá «carácter vinculante» para todos los órganos y cargos del partido e institucionales. Y si la militancia rechaza la propuesta, «no se podrá volver a plantear la misma cuestión hasta pasados cuatro años, salvo acuerdo contrario de dos tercios del Consejo Nacional».