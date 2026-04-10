El Col·lectiu Primer d’Octubre, els octubristes d’Esquerra Republicana, van posar sobre la taula el passat mes d’agost la possibilitat de celebrar un referèndum a la militància del partit per decidir si s’ha de retirar el suport de la formació republicana al president de la Generalitat, Salvador Illa, davant “els incompliments” del PSC amb l’acord d’investidura. Passats uns mesos, una desena de militants crítics de “diverses sensibilitats”, han presentat la petició formal d’activació del mecanisme reglamentari per fer un referèndum entre la militància sobre el suport a Illa. La iniciativa, signada per representants del Primer d’Octubre i part de Foc Nou, segons ha sabut El Món, parteix de la constatació que l’acord amb el PSC avalat per la militància d’ERC en el referèndum del 2 d’agost de 2024, que va fer possible la investidura de Salvador Illa, “no s’ha complert”. “La direcció del partit ha anat més enllà del mandat expressat per la militància i ha convertit, sense una nova consulta interna, un acord d’investidura en un acord de legislatura, alterant-ne de manera substancial el contingut polític”, defensen els octubristes.
El Col·lectiu Primer d’Octubre ha detallat en un comunicat que la petició presentada aquest matí reclama al partit l’activació dels mecanismes de participació previstos al reglament de règim intern d’ERC per tal d’impulsar la recollida dels avals necessaris i fer possible la convocatòria del referèndum. La proposta presentada a la seu nacional del carrer Calàbria de Barcelona planteja que la militància es pronunciï sobre la següent pregunta vinculant: “Estàs d’acord que Esquerra Republicana retiri la confiança atorgada al president Salvador Illa atès que no ha complert amb els seus compromisos d’investidura relatius a la sobirania fiscal, la promoció i protecció de la llengua catalana, la Convenció Nacional per a resolució del conflicte polític i la resta de mesures acordades?”
Segons els promotors de la proposta, quan es modifica allò que la militància va avalar a les urnes, cal tornar a donar la paraula als afiliats. “Si canvien l’acord, ha de decidir la militància”, defensen els impulsors de la iniciativa, que té per objectiu “restituir el mandat democràtic intern i exigir coherència política davant l’incompliment dels compromisos assumits”. En aquest sentit, el col·lectiu denuncia especialment la “desfiguració” dels compromisos en àmbits centrals de l’acord com ara el finançament singular, la sobirania fiscal, la promoció i protecció de la llengua catalana, la Convenció Nacional per a la resolució del conflicte polític i la resta de mesures pactades en el marc de la investidura. “El contingut de l’acord inicial s’ha anat rebaixant fins al punt de buidar-lo de sentit polític i de contradir allò que la militància va votar i avalar”, sentencia.
Necessiten l’aval del 10% de la militància
Els estatuts del partit estableixen que hi ha dues possibilitats per celebrar un referèndum intern. La primera és que ho demani la majoria absoluta dels membres de l’executiva o del Consell Nacional, i la segona opció passa perquè el demanin el 10% dels militants. És a dir, els impulsors necessitaran recollir l’aval del 10% de la militància del partit perquè la proposta presentada aquest divendres prosperi. Així mateix, la normativa interna del partit estableix que, en cas de celebrar un referèndum, el resultat tindrà “caràcter vinculant” per a tots els òrgans i càrrecs del partit i institucionals. I si la militància rebutja la proposta, “no es podrà tornar a plantejar de nou la mateixa qüestió fins al cap de quatre anys, excepte acord contrari de dues terceres parts del Consell Nacional”.