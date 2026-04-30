La crispació i distanciament entre els dos principals partits polítics independentistes de Catalunya continua vigent després que el portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, mostrés un bitllet de 50 euros a la bancada de Junts i els etzibes que el bitllet és “la bandera de Junts, que comparteixen amb el PP i Vox”. Una rebequeria de Rufián que va arribar després que Junts confirmés el seu ‘no’ al decret d’habitatge i la proposta de creació del Consorci d’Inversions.
Aquest comportament de Rufián ha arribat fins a Waterloo, des d’on el president a l’exili, Carles Puigdemont, ha carregat contra el portaveu d’Esquerra Republicana i l’ha acusat d'”embrutar la memòria d’un partit històric on han militat alguns dels millors homes que ha donat la política catalana en el darrer segle”.
A través d’un article publicat al seu compte d’X Puigdemont va assegurar que amb l’actitud de Rufián d’ahir “es van travessar totes les línies de la decència i el respecte que cal observar en un debat parlamentari”, un comportament que, segons el president, a l’exili va fer que molta gent s’entristís “en veure un espectacle tan lamentable, propi de la pitjor política espanyola que tant hem hagut de patir els catalans”.
L’actitud de Rufián va entristir Puigdemont
Puigdemont, en aquest article, ha assegurat que ell mateix va ser una de “les persones entristides” per la nova performance de Rufián i no només va patir-ho com a president de Junts, sinó “també com a català, militant, independentista i demòcrata”. El president a l’exili ha lamentat el canvi de la política catalana a Madrid i el seu trencament, ja que, segons Puigdemont, “podem tenir discrepàncies, per profundes que siguin, però fins ara els catalans les sabíem expressar amb una manera de fer i de dir pròpies, diferenciades, que marcaven un estil identificable”.
April 29, 2026
Puigdemont, a més, assenyala que Rufián va intervenir íntegrament en castellà a la cambra espanyola, tot i que la presidenta de la cambra, la balear Francina Armengol, “utilitza el català per donar-te la paraula”, un fet que ho qualifica d’“especialment dolorós”.