Nou capítol del constant enfrontament entre els principals partits polítics independentistes. Durant la votació del decret d’habitatge i la proposta de creació del Consorci d’Inversions proposat pel govern espanyol al Congrés dels Diputats, les tensions van augmentar entre Junts i ERC pel ‘no’ de la formació juntaire a la proposta del govern espanyol -a la qual els republicans van votar que sí-, un fet que va suposar que el portaveu d’ERC a la cambra espanyola fes una de les seves habituals performances i va treure’s un bitllet de 50 euros de l’americana. Un bitllet que va mostrar cap a la bancada de Junts assegurant que el bitllet és “la bandera de Junts, que comparteixen amb el PP i Vox”.
Un Rufián que ha afegit benzina i ha assegurat que Junts té un rol “desestabilitzador” de la legislatura espanyola. Segons el dirigent republicà, la formació juntaire s’ha dedicat a “putejar per interessos particulars” mig milió de catalans amb el seu ‘no’ a la congelació dels lloguers.
#EnDirecto | Rufián le pregunta a los diputados de Junts si “comparten la bandera” de PP y Vox: “¿Saben cuál es su bandera? La tengo aquí. Es pequeñita, pero es muy efectiva. 50 pavos” pic.twitter.com/1lBZ2zflkM— Europa Press (@europapress) April 28, 2026
Junts carrega contra la forma de fer política de Rufián
Unes actuacions de Rufián a la cambra espanyola que no han agradat gens a les files de la formació de Carles Puigdemont. En una entrevista a TV3 recollida per l’ACN, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha carregat contra el representant republicà i l’ha acusat d’“embrutar la política, el catalanisme i la memòria d’Esquerra per fer-se aplaudir per alguns espanyols”, una actitud que, segons Nogueras, “no l’havia vist en ningú que no fos de Ciutadans o Vox”.
La portaveu juntaire ha lamentat que Rufián “sigui així”, mentre que en una publicació a les xarxes socials el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha defensat Nogueras i la forma de fer política de Junts, assegurant que des del partit independentista se senten “molt orgullosos de la feina dels nostres diputats a Madrid, de la seva manera de fer política i de com defensen Catalunya, sempre i en qualsevol circumstància. Ells van allà a fer feina de debò”.