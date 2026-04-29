Nuevo capítulo del constante enfrentamiento entre los principales partidos políticos independentistas. Durante la votación del decreto de vivienda y la propuesta de creación del Consorcio de Inversiones propuesto por el gobierno español en el Congreso de los Diputados, las tensiones aumentaron entre Junts y ERC por el ‘no’ de la formación de Junts a la propuesta del gobierno español -a la cual los republicanos votaron que sí-, un hecho que supuso que el portavoz de ERC en la cámara española hiciera una de sus habituales performances y se sacó un billete de 50 euros del bolsillo. Un billete que mostró hacia la bancada de Junts asegurando que el billete es “la bandera de Junts, que comparten con el PP y Vox”.

Un Rufián que ha añadido leña al fuego y ha asegurado que Junts tiene un rol “desestabilizador” de la legislatura española. Según el dirigente republicano, la formación de Junts se ha dedicado a “fastidiar por intereses particulares” a medio millón de catalanes con su ‘no’ a la congelación de los alquileres.

#EnDirecto | Rufián le pregunta a los diputados de Junts si "comparten la bandera" de PP y Vox: "¿Saben cuál es su bandera? La tengo aquí. Es pequeñita, pero es muy efectiva. 50 pavos" pic.twitter.com/1lBZ2zflkM — Europa Press (@europapress) April 28, 2026

Junts carga contra la forma de hacer política de Rufián

Unas actuaciones de Rufián en la cámara española que no han gustado nada a las filas de la formación de Carles Puigdemont. En una entrevista en TV3 recogida por la ACN, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha cargado contra el representante republicano y le ha acusado de “ensuciar la política, el catalanismo y la memoria de Esquerra para hacerse aplaudir por algunos españoles”, una actitud que, según Nogueras, «no la había visto en nadie que no fuera de Ciudadanos o Vox».

La portavoz de Junts ha lamentado que Rufián «sea así», mientras que en una publicación en las redes sociales el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha defendido a Noguera y la forma de hacer política de Junts, asegurando que desde el partido independentista se sienten «muy orgullosos del trabajo de nuestros diputados en Madrid, de su manera de hacer política y de cómo defienden Cataluña, siempre y en cualquier circunstancia. Ellos van allí a hacer un trabajo de verdad».