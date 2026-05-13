Junts per Catalunya no tanca la porta a donar suport a la pròrroga dels lloguers, que va caure després del rebuig del Congrés, però reclama al PSOE que, d’una banda, es corregeixi el text i, de l’altra, que s’aprovin incentius fiscals en matèria d’habitatge com desgravar lloguers, hipoteques i comptes d’estalvis. Fonts de Junts han explicat a El Món que els socialistes espanyols veuen amb bons ulls aquestes mesures recollides en una proposició no de llei registrada pels de Carles Puigdemont al Congrés, i recorden que la ministra d’Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avalat recentment activar incentius fiscals a la compra i al lloguer de l’habitatge. “Hi ha un interès a poder tenir en compte les polítiques de Junts”, assenyalen, i afegeixen que dins el govern espanyol el PSOE és conscient que hi ha d’haver gir en matèria d’habitatge perquè les polítiques que s’han aplicat fins ara “no són bones”.
El gir del PSOE en matèria d’habitatge, segons les fonts juntaires, és perquè en el si del govern espanyol hi ha preocupació perquè el tema de l’habitatge comença a passar factura als de Pedro Sánchez, cosa que fins ara no passava. Aquesta, segons ells, és una de les raons que ha portat el PSOE a tenir interès pels incentius fiscals plantejats per Junts en la proposició no de llei registrada al Congrés. El text, que els socialistes podrien fer seu en forma de decret, estableix una deducció del 15% en l’IRPF per a les quantitats pagades per la hipoteca o el lloguer de l’habitatge habitual, amb un topall d’11.630 euros anuals. Així mateix, planteja el mateix incentiu fiscal per als titulars dels comptes bancaris destinats a la primera adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual.
Les fonts de Junts consideren que el cost de les mesures fiscals en matèria d’habitatge tenen uns costos “assumibles” per al Govern espanyol i fixen les deduccions d’hipoteques i comptes d’estalvi en uns 2.500 milions mentre que les deduccions de lloguer és una quantitat molt més baixa, entre uns 200 i 300 milions d’euros. “Veurem en els pròxims dies què passa”, apunten les mateixes fonts, que defensen que aquestes mesures fiscals han de tenir efectes a curt i mitjà termini, però des de Junts creuen que cal anar més enllà i posen èmfasi en la necessitat d’invertir en habitatge públic per fer front al problema d’habitatge que hi ha a Catalunya i a l’Estat espanyol.
Junts qüestiona la necessitat de recuperar el decret de pròrroga
Tot i obrir la porta a donar suport a un nou decret de pròrroga perquè des de Junts no estan en contra de la mesura sempre que el propietari hi estigui d’acord, les mateixes fonts assenyalen que no creuen que resolgui el problema. En qualsevol cas, des de Junts s’insisteix que el text anterior estava mal fet i que no era una bona norma. “Quan rebutgem una norma és que amb les dades sobre la taula no convenim que és la millor opció”, defensen, i les fonts del partit de Puigdemont assenyalen que el PSOE també opina que la norma estava mal feta i que, fins i tot, Sumar els hi va traslladar a Junts que calia rectificar-lo. Per donar suport a un nou decret de pròrroga, Junts reclama que aquestes pròrrogues s’apliquin sempre que els llogaters estiguin al corrent de pagament i també volen que s’inclogui en el contracte –si no hi és– que la possibilitat que el propietari pugui recuperar l’ús de l’habitatge si el necessita per viure-hi ell o un familiar.
Així mateix, volen que el preu s’actualitzi amb l’IRAV, l’índex que el mateix govern espanyo va introduir per actualitzar els preus dels lloguers i, finalment, que se suprimeixi del text que els grans tenidors puguin prorrogar contractes en zones tensionades sense aplicar els topalls de preu que impliquen una reducció d’aquests. “No sé si els val la pena recuperar-lo”, assenyalen les fonts sobre la possibilitat que es torni a aprovar un nou decret i també apunten que la campanya informativa iniciada per Sumar per demanar la pròrroga dels contractes de lloguer no ha quallat entre la societat. “El que ens arriba del govern espanyol és que no sortiran els números perquè són ridículs. No és una mesura que tindrà acollida”, afirmen.