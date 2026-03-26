El govern espanyol i el seu president, Pedro Sánchez, viuran una nova jornada tens al Congrés dels Diputats amb la votació del Reial decret en el qual hi ha mesures per pal·liar els efectes de la crisi generada a l’Orient Mitjà. Una votació en la qual no estarà el decret d’habitatge, el qual Junts va obligar a treure de l’equació i que va escalfar els ànims dins del govern espanyol amb una crisi desfermada pels ministres de Sumar els quals van amenaçar amb no entrar a la reunió del govern.
En una entrevista feta a TVE la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha carregat contra el govern espanyol per les seves polítiques en matèria d’habitatge assegurant que “han destrossat” el mercat de l’habitatge. La portaveu juntaire ha destacat que les polítiques sempre s'”avaluen en funció del resultat”, un resultat que en el cas del govern espanyol assegura que han “fracassat” i “s’han carregat el mercat de lloguer”. Nogueras ha aprofitat i ha posat d’exemple Barcelona, la qual ha assenyalat com un “laboratori experimental dels socialistes” i els seus socis com Comuns i Sumar.
Les paraules de Nogueras, preguntades per un possible suport al decret de l’habitatge, han apel·lat a un canvi de rumb en la política del govern espanyol: “si deixen de destrossar el mercat de lloguer podrem parlar”, ha etzibat la portaveu de la formació independentista. Nogueras ha instat el govern espanyol a fer un gir de 180 graus en matèria d’habitatge i ha assegurat que des de Junts “no contribuirem a persistir en l’error, s’ha d’acabar amb la burocràcia, s’ha d’invertir en habitatge públic, construir habitatge públic i privat”. Segons la portaveu juntaire el govern espanyol s’ha d’emmirallar en el Canadà i les seves mesures.
La portaveu de Junts ha aprofitat la intervenció per demanar més seguretat per part de l’estat, al qual ha acusat de “voler una guerra entre inquilins i propietaris” i ha denunciat la degradació del mercat de l’habitatge, assegurant que “fins fa uns anys era normal comprar i llogar” habitatges, un fet que ara és francament complicat. A més, Nogueras ha demanat que l’estat intervingui, ja que “si l’Estat es fa càrrec dels impagaments de les persones vulnerables s’acaba el problema per als inquilins i per als petits propietaris”.
Junts supedita el sí al decret anticrisi al suport del PSOE a les millores dels autonoms
Preguntada per què farà Junts en la votació del decret de les mesures anticrisi proposades pel govern de Sánchez, Nogueras ha recordat que abans de la votació del decret anticrisi es vota una proposició de llei de Junts que és “aquesta transposició de la directiva europea que li fa menys complicada la vida als gairebé 600.000 autònoms catalans, molts dels quals facturen menys de 85.000 euros”. Una proposta de Junts que és la clau de tots els panys, ja que ha assegurat que “si aquesta votació tira endavant i el PSOE vota que sí, nosaltres votarem que sí al Reial decret les mesures principals del qual són també aquelles que des de Junts registrem el 6 de març, que són aquesta rebaixa dels impostos, tant de la llum, del gas, dels carburants”.