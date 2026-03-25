La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, Miriam Nogueras, ha tret pit per les mesures del seu partit que el govern espanyol ha inclòs en el decret anticrisi que es vota aquest dijous i que recolzaran si el govern espanyol dona suport a la proposta d’abaixar l’IVA als autònoms, una posició que des de les files juntaires es dona per fet. “Que les mesures principals d’aquest Reial decret siguin les de Junts confirma que sempre acabem comprant les propostes de Junts perquè són les que funcionen”, ha reivindicat la líder de la formació de Carles Puigdemont a Madrid.
Amb tot, Nogueras ha retret al president de l’executiu espanyol, Pedro Sánchez, que es dediqui a “construir i fabricar titulars” mentre les empreses i la ciutadania “paguen la crisi” provocada pel conflicte que ha esclatat a l’Orient Mitjà. En el marc de la compareixença de Sánchez per explicar la seva posició sobre el conflicte bèl·lic a l’Iran, la líder de Junts a Madrid ha afirmat que el problema “no és només el petroli, la llum i el gas”, sinó que hi ha un executiu que “prioritza la propaganda a protegir la gent”.
Nogueras ha assenyalat que aquesta crisi per la guerra se suma a la de l’habitatge, i ha lamentat que faci “anys que s’empassen la propaganda dels Comuns, de Sumar i de Podem” davant les “dades reals” del resultat de les seves polítiques. En aquest sentit, ha subratllat que a Barcelona ha caigut un 90% l’oferta de lloguers i els preus s’han disparat un 65%. Així mateix, ha afirmat que gairebé el 50% de les okupacions es produeixen a Catalunya: “Per això no mouen fitxa?”, ha preguntat, i ha exposat que els petits propietaris necessiten recuperar la seguretat jurídica.
Nogueras passa llista de les mesures que ha arrencat Junts a Madrid: “On és Illa?”
D’altra banda, Nogueras ha fet servir la seva intervenció per treure pit de les mesures que el seu grup parlamentari ha aconseguit a Madrid per a Catalunya. “La gent està fins als nassos de pagar, de pencar, de patir contínuament perquè vostès, els socialistes i els seus socis, la tenen immersa en un caos sense precedents”, ha relatat Nogueras, abans d’apuntar que està creixent el sentiment independentista: “¿Saben què és el que ens torna a dir la gent pel carrer? Marxem d’Espanya”. La portaveu de Junts ha assenyalat que el sentiment independentista està creixent perquè hi ha un sentiment real que Catalunya “se’n va a la merda”. Així, ha assenyalat que amb els socialistes “no funciona Rodalies”, s’anuncien uns diners que “mai no arriben” i tots els sectors –mestres, metges, autònoms, pescadors, agricultors i famílies– “estan al límit”.
“I on és el president Illa? Perquè la sensació és que aquí som set diputats fent la feina que hauria d’estar fent el Govern de Catalunya o que haurien d’estar fent els 19 diputats del PSC, i no ho fan”, ha denunciat. En aquest context, ha presumit que gràcies a Junts s’ha impedit que s’aprovés la reducció de jornada laboral, que pugés la quota d’autònoms o que el repartiment de menors migrants acompanyats continués recaient només a Catalunya. També ha tret pit perquè gràcies a Junts s’aprovarà la llei de multireincidència i, d’altra banda, ha emfatitzat que si al Congrés ara es pot parlar català és per ells, no per “el Rufián, que “mai no el parla” ni tampoc per Illa, que està “espanyolitzant les carreteres catalanes”. “Aquesta llista és molt més llarga, i ho seria molt més si no fos pels seus incompliments”, ha afegit.