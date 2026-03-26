El PSOE ha donat suport aquest dijous al Congrés dels Diputats una proposta de Junts per Catalunya que demana al govern espanyol aplicar la directiva europea 2020/285 que permet eximir de l’IVA els autònoms que facturin menys de 85.000 euros anuals, condició que els de Carles Puigdemont han exigit als socialistes a canvi de donar suport al decret llei d’ajuts fiscals vinculat a la guerra de l’Iran, que es vota al Congrés i que tirarà endavant també amb l’abstenció del PP. La proposta dels juntaires era un punt específic d’una proposició no de llei que desglossava una bateria àmplia de mesures fiscals.
La iniciativa recolzada pel PSOE només ha tingut el vot en contra de Podem i el BNG, mentre que Bildu s’ha abstingut i la resta de la cambra baixa ha votat a favor. La mesura pretén reduir la càrrega administrativa dels autònoms, però, també comporta que els professionals acollits a aquest règim no puguin deduir l’impost suportat en les seves despeses. Així mateix, el text incorpora una reforma més àmplia del règim d’autònoms, amb millores en les deduccions fiscals i en la protecció del patrimoni personal.
Més enllà d’aquest punt concret, el Congrés també ha validat altres propostes dels juntaires, però sense comptar amb el suport del PSOE i Sumar, les dues formacions que conformen l’executiu de Pedro Sánchez. Això ha passat amb una proposta per demanar que es derogui l’impost sobre successions i donacions, que ha prosperat pel suport de PP i Vox. El mateix ha passat amb propostes per suprimir amb caràcter general el gravamen del 7% sobre el valor de la producció d’energia elèctrica, deflactar l’IRPF en els seus tres primers trams o modificar la definició de potència instal·lada tributable a l’Impost d’Activitats Econòmiques per excloure els elements que no estiguin directament afectes redundants.
Junts donarà suport a les mesures anticrisi
Després de l’aval del PSOE a la proposició de Junts, els set diputats capitanejats per Míriam Noguera votaran a favor del decret llei d’ajuts fiscals vinculat a la guerra de l’Iran, que també inclou les rebaixes d’impostos que Junts va demanar en una petició registrada el 6 de març. “Que les mesures principals siguin les de Junts confirma que sempre acabem comprant les propostes de Junts perquè són les que funcionen”, va reivindicar ahir la portaveu de la formació independentista a Madrid. “Nosaltres vam posar sobre la taula que el nostre ‘sí’ estava vinculat al fet que el govern espanyol donés suport a la nostra proposta”, va recordar aquest setmana Nogueras, remarcant que suprimir el pagament de l’IVA als autònoms que facturen menys de 85.000 euros “els donaria molt aire” i permetria que molts “s’animessin a emprendre un negoci”.