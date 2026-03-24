La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha vinculat aquest dimarts el suport de Junts al decret anticrisi que es vota aquest dijous al fet que el govern espanyol, a canvi, inclogui entre les mesures que els autònoms que facturin menys de 80.000 euros no paguin IVA. Fonts de Junts han detallat a El Món que fa uns dies des de l’executiu espanyol els van traslladar que en el decret anticrisi s’han inclòs les rebaixes d’impostos que Junts va demanar en una petició registrada el 6 de març. Així mateix, des de l’executiu espanyol també van traslladar a la formació de Carles Puigdemont que compartien la supressió de l’IVA als autònoms i que volien començar pel procés legislatiu per fer-ho.
“Si ho voten a favor, votarem que sí al reial decret”, han deixat clar les mateixes fonts, que condicionen una votació amb l’altra, però que, tanmateix, no contemplen que l’executiu espanyo volti en contra de la seva proposta. “Dijous simplement han de fer públic el que a nosaltres ja ens han dit en privat, que és que volen transposar aquesta directiva i, per tant, efectivament, que els autònoms, sobretot els petits autònoms, els de nova creació, aquests que donen serveis personals, tinguin una mica més d’aire en aquest moment”, ha dit en aquest sentit Nogueras en una entrevista a TV3.
La líder dels juntaires a Madrid ha remarcat que aquesta és una directiva europea i que Espanya és “l’únic país de la Unió Europea que no està aplicant aquesta llei europea, i per això se’ls ha portat els jutjats”. A més, ha recordat que Junts fa “molt de temps” que demana aquestes rebaixes d’impostos i ha retret a l’executiu de Pedro Sánchez que estigui recaptant el 57% més ara del que va recaptar quan va entrar l’executiu socialista, fa vuit anys.
Nogueras lamenta el veto a l’esmena a la llei contra la multireincidència
D’altra banda, Nogueras ha lamentat el veto del govern espanyol a l’esmena que PP, Vox i Junts van introduir al Senat a la llei contra la multireincidència per limitar l’actual procés de regularització d’immigrants reforçant el control dels antecedents penals. En aquest sentit, ha exposat que Espanya és l’únic país de la Unió Europea que està realitzant regularitzacions massives, per la qual cosa considera que va a contracorrent dels seus socis europeus, i ha criticat que Catalunya està absolutament tensionada i que s’hagi de “carregar el mort” de la regularització.