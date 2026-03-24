La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha vinculado este martes el apoyo de Junts al decreto anticrisis que se vota este jueves al hecho de que el gobierno español, a cambio, incluya entre las medidas que los autónomos que facturen menos de 80.000 euros no paguen IVA. Fuentes de Junts han detallado a El Món que hace unos días desde el ejecutivo español les trasladaron que en el decreto anticrisis se han incluido las rebajas de impuestos que Junts solicitó en una petición registrada el 6 de marzo. Asimismo, desde el ejecutivo español también trasladaron a la formación de Carles Puigdemont que compartían la supresión del IVA a los autónomos y que querían comenzar por el proceso legislativo para hacerlo.

«Si lo votan a favor, votaremos que sí al real decreto», han dejado claro las mismas fuentes, que condicionan una votación con la otra, pero que, no obstante, no contemplan que el ejecutivo español vote en contra de su propuesta. «El jueves simplemente deben hacer público lo que a nosotros ya nos han dicho en privado, que es que quieren transponer esta directiva y, por tanto, efectivamente, que los autónomos, sobre todo los pequeños autónomos, los de nueva creación, esos que prestan servicios personales, tengan un poco más de aire en este momento», ha dicho en este sentido Nogueras en una entrevista en TV3.

La líder de los juntistas en Madrid ha remarcado que esta es una directiva europea y que España es «el único país de la Unión Europea que no está aplicando esta ley europea, y por eso se les ha llevado a los tribunales». Además, ha recordado que Junts lleva «mucho tiempo» pidiendo estas rebajas de impuestos y ha reprochado al ejecutivo de Pedro Sánchez que esté recaudando el 57% más ahora de lo que recaudaba cuando entró el ejecutivo socialista, hace ocho años.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, llega a un pleno con dos diputados del partido / Europa Press

Nogueras lamenta el veto a la enmienda a la ley contra la multirreincidencia

Por otro lado, Nogueras ha lamentado el veto del gobierno español a la enmienda que PP, Vox y Junts introdujeron en el Senado a la ley contra la multirreincidencia para limitar el actual proceso de regularización de inmigrantes reforzando el control de los antecedentes penales. En este sentido, ha expuesto que España es el único país de la Unión Europea que está realizando regularizaciones masivas, por lo que considera que va a contracorriente de sus socios europeos, y ha criticado que Cataluña está absolutamente tensionada y que tenga que «cargar con el muerto» de la regularización.