Junts se harta de Sánchez y le lanza un nuevo aviso: «Debe cumplir o dimitir»

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha advertido al presidente español, Pedro Sánchez, que la paciencia de su partido se agota y que ha llegado el momento de «hablar de la hora del cambio» si no quiere que la legislatura se estanque. «Debe cumplir o dimitir», insisten fuentes de Junts. En una intervención en el Congreso más dura de lo habitual, Nogueras ha acusado a Sánchez de destinar el dinero de los impuestos a «pagar rescates de las estrellitas de la flotilla, a la financiación ilegal de partidos, y a la prostitución» y le ha reprochado que se haya envuelto primero «con la bandera de Palestina» y ahora «con la del cambio de hora» para evitar hablar de los problemas de la ciudadanía.

También ha cargado contra el gobierno español por bloquear todas las iniciativas de Junts contra las ocupaciones y la multirreincidencia. En cambio, no ha hecho mención del aplazamiento sin fecha de la oficialidad del catalán en la Unión Europea, una cuestión con la que Junts siempre ha sido especialmente comprensivo a pesar de la falta de avances.

«Los impuestos de los ciudadanos no van a poner fin a la cultura diaria de Renfe, a ayudar a la gente a levantar los negocios, generar empleos dignos, financiar educación y sanidad o facilitar acceso a la vivienda, sino que van a pagar rescates de las estrellitas de la flotilla, a la financiación ilegal de partidos, a la prostitución, a fiestas, o a pagar favores de algunos medios de comunicación», ha lanzado Nogueras. «Quizás se debería hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar de la hora del cambio», ha sentenciado Nogueras durante la sesión de control al presidente español. En una entrevista posterior, Nogueras ha insistido en que Sánchez «ha estirado el chicle hasta el final» y que la situación «no se puede alargar más». La diputada ha advertido que si el gobierno español no cambia, será Junts quien tendrá que cambiar y quizás no gusten las consecuencias. «Después dirán que viene la derecha y que es culpa nuestra».

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante un pleno extraordinario en el Congreso / Ananda Manjón (Europa Press)

Fuentes de Junts han explicado que la subida de tono contra Sánchez es fruto de los incumplimientos constantes de su gobierno y que el uso de la palabra «cambio» no es casual, ya que hasta ahora Nogueras no la había utilizado nunca. «No es una afirmación gratuita», añaden. Desde el partido de Carles Puigdemont recuerdan que el acuerdo de investidura no es un compromiso de estabilidad y que en cualquier momento Junts podría dejar de apoyar todas las iniciativas que el gobierno español lleve al Congreso. Aunque las relaciones no están rotas y tampoco se trata de un ultimátum, desde Junts entienden que el tiempo se agota. «Como estamos ahora no tiene recorrido», dicen las mismas fuentes. «No podemos seguir así».

El PSOE resta importancia a la intervención de Nogueras

El PSOE ha restado importancia a la intervención de Nogueras y considera que las relaciones entre ambos partidos no están en peligro porque el ataque contra Sánchez forma parte del «juego político» que la formación independentista acostumbra a interpretar en el Congreso. Los socialistas ya no se creen las «amenazas» de Junts porque forman parte de su discurso «habitual». Fuentes del gobierno español también enmarcan las palabras de Nogueras en la «teatralización» del partido de Carles Puigdemont.