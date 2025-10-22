Junts s’afarta de Sánchez i li llança un nou avís: “Ha de complir o plegar”

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha avisat el president espanyol, Pedro Sánchez, que la paciència del seu partit s’esgota i que ha arribat el moment de “parlar de l’hora del canvi” si no vol que la legislatura encalli. “Ha de complir o plegar”, insisteixen fonts de Junts. En una intervenció al Congrés més dura de l’habitual, Nogueras ha acusat Sánchez de destinar els diners dels impostos a “pagar rescats de les estrelletes de la flotilla, al finançament il·legal de partits, i a la prostitució” i li ha retret que s’hagi embolicat primer “amb la bandera de Palestina” i ara “amb la del canvi d’hora” per evitar parlar dels problemes de la ciutadania.
També ha carregat contra el govern espanyol per bloquejar totes les iniciatives de Junts contra les ocupacions i la multireincidència. En canvi, no ha fet esment de l’ajornament sense data de l’oficialitat del català a la Unió Europea, una qüestió amb la qual Junts sempre ha estat especialment comprensiu malgrat la falta d’avenços.
“Els impostos dels ciutadans no van a posar fi a la cultura diària de Renfe, a ajudar la gent a aixecar els negocis, generar llocs de treball digne, finançar ensenyament i sanitat o facilitar accés a l’habitatge, sinó que van a pagar rescats de les estrelletes de la flotilla, al finançament il·legal de partits, a la prostitució, a festes, o a pagar favors d’alguns mitjans de comunicació”, ha etzibat Nogueras. “Potser s’hauria de parlar menys de canvis d’horari i començar a parlar de l’hora del canvi”, ha sentenciat Nogueras durant la sessió de control al president espanyol. En una entrevista posterior, Nogueras ha insistit que Sánchez “ha estirat el xiclet fins al final” i que la situació “no es pot allargar més”. La diputada ha advertit que si el govern espanyol no canvia, serà Junts qui haurà de canviar i potser no agradaran les conseqüències. “Després diran que ve la dreta i que és culpa nostra”.
Fonts de Junts han explicat que la pujada de to contra Sánchez és fruit dels incompliments constants del seu govern i que l’ús de la paraula “canvi” no és casual, ja que fins ara Nogueras no l’havia fet servir mai. “No és una afirmació gratuïta”, afegeixen. Des del partit de Carles Puigdemont recorden que l’acord d’investidura no és un compromís d’estabilitat i que en qualsevol moment Junts podria deixar de donar suport a totes les iniciatives que el govern espanyol porti al Congrés. Tot i que les relacions no estan trencades i tampoc es tractar d’un ultimàtum, des de Junts entenen que el temps s’esgota. “Com estem ara no té recorregut”, diuen les mateixes fonts. “No podem seguir així”.
El PSOE treu ferro a la intervenció de Nogueras
El PSOE ha tret ferro a la intervenció de Nogueras i considera que les relacions entre ambdós partits no estan en perill perquè l’atac contra Sánchez forma part del “joc polític” que la formació independentista acostuma a interpretar al Congrés. Els socialistes ja no es creuen les “amenaces” de Junts perquè formen part del seu discurs “habitual”. Fonts del govern espanyol també emmarquen les paraules de Nogueras en la “teatralització” del partit de Carles Puigdemont.