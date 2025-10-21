El govern espanyol ha decidit congelar l’oficialitat del català a la Unió Europea per manca de consens entre els estats membres. Així ho ha assenyalat aquest dimarts el secretari d’estat per a la UE, Fernando Sampedro, que ha detallat que el govern espanyol no tornarà a elevar la qüestió al Consell d’Afers Generals de la UE fins que hi hagi unanimitat entre els 27. “Aquest és un tema que no té per què d’estar sempre en l’agenda”, ha manifestat en una atenció als mitjans des de Luxemburg en la qual també ha apuntat que, malgrat tot, l’oficialitat del català es pot incloure en l’agenda de qualsevol reunió ministerial. Sampedro ha garantit que l’executiu de Pedro Sánchez “no cessarà” en la defensa de l’oficialitat, tot i que de moment l’ajorna sense data i a partir d’ara només tindrà rellevància en els passadissos.
L’oficialitat del català a la Unió Europea és un dels primers acords que el PSOE i Junts van tancar a l’inici de la legislatura, concretament a canvi de votar Francina Armengol com a presidenta del Congrés dels Diputats. De fet, és una de les carpetes en la qual les dues formacions han mostrat més sintonia. Els de Carles Puigdemont, molt crítics amb el PSOE per la manca d’avenços en molts dels acords d’investidura, mai han fet sang de la lentitud de les negociacions a Brussel·les i sovint fins i tot han lloat l’actitud del govern espanyol, que fa dos anys que intenta convèncer la resta d’estats membres, però ha trobat molta resistència en països com Finlàndia, Alemanya o Lituània. La reacció de Junts a l’anunci serà un bon termòmetre que com estan les relacions entre els dos partits, que no passen precisament pel millor moment.
Mala gestió de les expectatives
Abans de l’estiu, el ministre espanyol d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, ja havia allunyat la possibilitat d’aprovar l’oficialitat del català perquè no hi havia la “unanimitat necessària” per tirar endavant la mesura. Dies abans de l’última reunió del Consell d’Afers Generals de la UE abans de les vacances d’agost, Albares va augurar que “hi haurà un dia D” per al reconeixement del català Europa, però va evitar concretar quan podria ser. Ara la qüestió quedarà fora de les reunions mensuals del consell i tornarà als despatxos, on la diplomàcia espanyola haurà de fer molta feina per convèncer els estats reticents i tindrà la dificultat afegida que, fora de l’agenda oficial, perdrà rellevància entre les delegacions europees. De moment, el govern espanyol ha descartat tractar la qüestió en les dues últimes reunions del consell, la del passat 16 de setembre i la que se celebra aquest dimarts 21 d’octubre.
En aquest últims mesos s’ha produït un gir inesperat dels esdeveniments que ni Junts ni el PSOE han explicat amb prou detall, ja que el passat mes de maig el seu secretari general, Jordi Turull, es mostrava convençut que les negociacions per a l’oficialitat del català estava en el “tram final” i va assegurar que aquell mateix mes hi hauria novetat. “S’hi està treballant”, deia llavors Turull, que va reclamar la “màxima implicació” al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per evitar que sorpreses d’última hora, ja que “n’hi ha molts que empenyen perquè això vagi malament”. El secretari general estava convençut que hi hauria “notícies positives” després de la reunió del consell del 27 de maig. “A veure si a la pròxima reunió de l’organisme que en té competència poden haver-hi notícies positives. Ha de ser aquest mes de maig”, va dir, esperançat.