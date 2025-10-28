El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat el PSOE i, en especial, Pedro Sánchez, d’haver incomplert pràcticament tots els acords que han tancat en els últims dos anys i els ha recordat que feia temps que les relacions entre ambdós partits estaven tocades de mort. “No complir amb Junts té conseqüències. Estaven avisats”, ha explicat Turull en una entrevista a RAC1. El dirigent juntaire també ha confirmat els detalls de la ruptura amb el PSOE i, tot i que no ho ha dit obertament, ha tancat la porta a donar suport a una moció de censura del PP, encara que sigui instrumental.
Dues de les principals conseqüències són que el partit ha decidit fulminar la mediació a Suïssa i que a partir d’ara no negociaran cap mesura amb el govern espanyol, que coneixerà el sentit del vot de Junts en el moment de la votació. “Hem fet 19 reunions a Suïssa i no n’hi haurà una altra”, ha sentenciat Turull. “Estem a la fase dels fets. Els grans acords estan negociats i nosaltres hem complert la nostra part”. El secretari general de Junts considera que han dedicat “moltes hores” a negociar amb el PSOE i que dos anys després no tenen motius per continuar parlant.
Un acord “arriscat” sense resultats
Turull ha assegurat que Junts va arribar a un acord “molt arriscat” amb el PSOE per investir Pedro Sánchez en un moment complicat per a l’independentisme català i ha lamentat que els socialistes no hagin sabut valorar el gest que van fer el 2023. La llista de greuges de Junts és molt àmplia. L’amnistia no s’està aplicant –Puigdemont continua exiliat perquè té vigent l’ordre de detenció contra ell i Junqueras i Turull estan inhabilitats fins al 2031–, el català no és oficial a la Unió Europea i el traspàs de la gestió de competències en immigració està encallada al Congrés. “Tot són excuses”, ha insistit.
El secretari general ha retret a la Moncloa i a Ferraz que centrifuguin les responsabilitats dels incompliments i els ha recordat que hi ha molts altres acords que depenien exclusivament d’ells i que tampoc s’han complert. És el cas de la publicació de les balances fiscals, que Hisenda dilata sense motiu, o les ajudes als propietaris de pisos perquè no hagin d’executar desnonaments de famílies vulnerables. També ha retret al PSOE que iniciatives de Junts per fer front a la multireincidència o a les ocupacions delictives estan bloquejades al Congrés per la desídia dels socialistes. “Només volen guanyar temps, no complir”, ha remarcat.