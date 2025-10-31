El president del Parlament, Josep Rull, ha avisat el president espanyol, Pedro Sánchez, que la ruptura de Junts amb el PSOE és irreversible “en aquests moments” perquè no es donen les condicions de mínims per continuar negociant. La Moncloa encara confia a refer ponts amb el partit de Carles Puigdemont per esgotar la legislatura, però Rull ha assegurat el context ha canviat radicalment. “Estan convençuts [que es mantindran els canals de diàleg] perquè davant els incompliments sempre ha passat això, més o menys han anat tirant, quan s’arriba al límit compensen amb alguna qüestió, però això va molt més enllà”, ha remarcat en una entrevista a RTVE. “No es tracta només de la governança de l’estat espanyol, es tractava d’afrontar seriosament un problema que és la condició de Catalunya com a nació”.
El dirigent de Junts ha recordat que el PSOE “no té majoria al Congrés” i ha acusat Sánchez de calcular malament el marge de maniobra que tenia. “Si pensava que aquell acord d’investidura era de legislatura, vol dir que aquesta manera d’entendre la política a curt termini, d’especulació, no ha funcionat”. Rull ha reconegut que és una “mala notícia per a tothom” que el PSOE hagi “dilapidat aquest espai de confiança” amb Junts i ha insistit que ara la pilota està a la taula de la Moncloa i de Ferraz sobre quins seran els pròxims passos, tot i que no ha volgut dir si cal convocar eleccions anticipades. “Sánchez ha de veure, gestionar quines són les ponderacions i si pot dur a terme l’acció transformadora de govern”.
Rull també ha responsabilitzat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de la manca d’avenços en carpetes clau com la llei d’amnistia, l’oficialitat del català a la Unió Europea o el traspàs a Catalunya de la gestió de les competències en immigració. “Massa sovint Illa mira a Madrid perquè acabi de decidir qüestions bàsiques de Catalunya”, ha lamentat el president del Parlament, que ha defensat que des dels anys 80, tots els governs de la Generalitat, “de tots els colors”, havien governat “sense límits” i amb el “centre” de gravetat posat a Catalunya, però considera que l’arribada d’Illa ha canviat aquest plantejament. “Abans no hi havia problema per entrar en conflicte amb el govern de Madrid”, ha etzibat. “Ens fa perdre oportunitats”.
Nogueras tanca la porta a més negociacions amb el PSOE
La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha reiterat que la relació amb el PSOE està “apagada” i que això implica no tornar a asseure’s amb els seus equips negociadors. “Trencar és trencar. Nosaltres fins ara negociàvem totes les lleis i tot allò que el Govern volia aprovar es negociava, i és veritat que eren negociacions llargues i nosaltres hem tancat acords, molts, però també és cert que la gran majoria d’aquests acords signats no s’han complert”, ha explicat a RNE. Igual Rull, Nogueras ha traslladat tota la pressió a Pedro Sánchez, que haurà de decidir com governarà sense majoria. “La pregunta és: com legislarà aquest senyor, com seguiran la legislatura si no tenen majoria per fer-ho? Pedro Sánchez menteix quan diu que podrà continuar governant, perquè no podrà”, ha sentenciat.
“Aquesta setmana he sentit alguns ministres dir que continuaran negociant i dialogant”, ha continuat. “No, amb Junts per Catalunya no. Potser amb els altres partits sí que continuen, però entenc que la majoria no la tenen; per tant, tot allò que a partir d’ara aquest govern vulgui aprovar al Consell de Ministres, sigui una llei o sigui un reial decret, no té els vots de Junts”, ha remarcat Nogueras. Per això ha recomanat al PSOE que parli amb altres partits per formar majories, com el PP i Vox, cosa que “no seria la primera vegada”.