Sánchez passa a l’ofensiva i recrimina a Junts el “bloqueig” del Congrés

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha passat a l’ofensiva i ha recriminat a Junts el “bloqueig” que preveu imposar al Congrés dels Diputats després del trencament “irreversible” de les relacions amb el PSOE. Sense anomenar directament el partit de Carles Puigdemont, Sánchez li ha reclamat fer “política en majúscules” i tornar a “l’esperit de l’acord” que va permetre la seva investidura ara fa dos anys. Durant la seva compareixença la cambra baixa, el president espanyol ha afirmat que Espanya ja disposa d’una “oposició destructiva abonada a l’esperpent i rendida a la ultradreta”, que ha identificat amb el PP, i que no necessita més partits que entorpeixin l’agenda legislativa del govern.
“Ara sembla que hi ha altres grups parlamentaris que es volen abonar a aquest bloqueig”, ha advertit Sánchez. “Per molts arguments que trobin, que no hi entro”, ha dit, “quin motiu hi ha per bloquejar una llei que protegeix els nens i adolescents als entorns digitals, perquè no tiri endavant la Llei de Famílies en un país que pateix un hivern demogràfic i que té un problema seriós de corresponsabilitat o perquè no s’aprovi la llei d’universalitat de la sanitat pública?”, s’ha preguntat el líder socialista, que ja recordat a la cambra en general, però en especial a Junts, que hi ha moltes iniciatives en tramitació al Congrés que ajudaran a “millorar la vida de la gent”.
Sánchez ha aprofitat la seva intervenció per fer un al·legat polític, però tampoc ha ofert res a Junts ni li ha allargat la mà per reconstruir els ponts trencats. Simplement, s’ha limitat a exigir responsabilitat al partit independentista. “D’això parlem, senyories, de fer política en majúscules, al servei dels ciutadans”, ha dit. “Votin el que votin aquests ciutadans, pensin el que pensin”, ha afegit abans d’apel·lar de nou a “l’esperit de l’acord” i de recordar que “la sort de molta gent, sobretot de gent que necessita l’acció pública”, depèn de les lleis que s’aproven al Congrés.
El PP aprofita la debilitat de Sánchez per collar Junts i PNB
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprofitat la debilitat de Sánchez per collar una mica Junts i el PNB, a qui ha advertit que “no els sortirà gratis” el seu suport al govern espanyol. “Vostès també són responsables del deteriorament d’Euskadi i Catalunya”, ha remarcat, i tot plegat “els passarà factura”. Feijóo ha suggerit a les dues formacions que facin una reflexió sobre “sostenen un govern que acaba de fer dos anys, que defensa un partit a qui investiga l’Audiència Nacional per finançament irregular, a un fiscal general al banc dels acusats i a un militant socialista que extorsionava a les clavegueres per ordre i influència de Ferraz”. El dirigent popular ha enviat un avís a Junts. “Quan el PSOE els posi en la fachosfera es quedaran sense principis, sense votants i sense influència a Madrid”, ha sentenciat.
Feijóo ha insistit que un govern sense majoria al Congrés està tocat de mort i, per tant, “continuar la legislatura en aquestes condicions condemna la nació a una pèrdua de temps històrica”. El líder popular ha advertit Sánchez que no compti amb el seu “per a res” perquè vol “normalitzar el que és inacceptable” i que els espanyols paguin amb els seus diners “un govern que no funciona” i que no se sostindria a cap país d’Europa. “Ja sé que li és igual aprovar lleis o no, tenir pressupostos o no, i disposar de majoria o no, perquè el seu únic objectiu és seguir al poder”, ha conclòs.