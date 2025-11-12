La ruptura de Junts amb el PSOE a finals d’octubre continua generant debat sobre el “bloqueig” que s’hauria generat en el Congrés dels Diputats. En aquest sentit, el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha afirmat que Junts “menteix” quan afirma que el seu vot en contra a totes les lleis del govern espanyol no afectarà Catalunya. “Deixin de mentir i vendre mercaderia tòxica i miserable a la nostra gent”, ha afegit Rufián.
En una intervenció aquest dimecres al Congrés dels Diputats, Rufián ha afegit que la formació encapçalada per Carles Puigdemont “fa mal a Catalunya” amb aquest bloqueig. Per això ha subratllat que per a Junts, Catalunya “no és la seva pàtria, sinó el seu negoci”. En aquest sentit, considera que “l’estan perdent”, i per això les seves opcions passen per “recuperar-lo o destruir-lo”.
Tot i que Junts ha assegurat que no demanarà eleccions anticipades, ja que consideren que “el botó el té” el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant la seva intervenció, Rufián també ha augurat que Junts acabarà donant suport a una moció de censura del PP.
Crítiques per un possible pacte amb el PP
En aquest sentit, Rufián ha afirmat que Junts i PP “no comparteixen bandera, però sí que comparteixen interessos i amo”.
El portaveu d’ERC considera que “seria una vergonya” que des de Junts pactessin amb el PP. “Han passat de ‘Puigdemont a la presó’ a Puigdemont potser vota la moció”, ha afegit. En relació amb l’empresonament de polítics independentistes, Rufián ha responsabilitzat el PSOE de la situació que es viu a l’estat espanyol. En aquest sentit, ha retret als socialistes “que es posessin de perfil” quan des del poder judicial “matxacaven i tancaven a la presó” a l’independentisme.
En una compareixença de Sánchez aquest matí a la cambra baixa, el president de l’executiu espanyol ha reclamat fer “política en majúscules” i tornar a “l’esperit de l’acord” que va permetre la seva investidura ara fa dos anys. A més, ha afirmat que Espanya ja disposa d’una “oposició destructiva abonada a l’esperpent i rendida a la ultradreta”, que ha identificat amb el PP, i que no necessita més partits que entorpeixin l’agenda legislativa del govern.