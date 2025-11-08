El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit que el PSOE “s’ha carregat la legislatura” espanyola i ha de reflexionar “com pensar tirar endavant” ara que Pedro Sánchez no té majoria al Congrés els dos anys que queden de legislatura. En aquest sentit, Turull també ha assegurat que evitarà demanar eleccions generals anticipades. “Qui té el botó d’eleccions o no-eleccions és el president del govern espanyol”.
En una atenció als mitjans des de la Plaça Major de Vic, Turull ha reiterat aquest dissabte que el PSOE és qui ha fet caure la legislatura “perquè és el que no ha complert”. A més, també ha apuntat que ha trobat “curiós que la pressió vagi per Junts i no pels qui incompleixen sistemàticament”.
En aquesta línia ha comentat que no és possible fer “política útil” si a l’hora de pactar acords si després l’altra part no els compleix. “No es pot ser cornut i pagar el beure”, ha afegit. De moment, Junts ha anunciat que vetarà totes les lleis del govern de Sánchez, un bloqueig que es considera “irreversible”.
Junts no demanarà eleccions anticipades
Tot i aquest trencament amb el govern espanyol, Turull ha assegurat que no demanarà eleccions anticipades, una decisió que ha posat en mans de Sánchez, que és “qui té el botó” per anar a uns nous comicis.
“Nosaltres vam signar un acord que deia que hi hauria estabilitat parlamentària en funció dels avenços. No hi ha hagut avenços i, per tant, no hi ha estabilitat”, ha assenyalat el número dos del partit. I ha conclòs al respecte: “Nosaltres hem complert. Ell no ha complert en cap dels seus acords que hi havia”.
Sobre les mesures que ja han estat acordades que puguin tirar endavant al Congrés, Turull ha indicat que els resultats “se’ls trobaran al marcador de les votacions” de la cambra baixa espanyola.
Urtasun insta Junts a triar si vol “ser útil per Catalunya”
Sobre aquest bloqueig que està mantenint el partit de Puigdemont, el govern espanyol s’ha pronunciat també aquest cap de setmana. Concretament, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha instat a Junts per Catalunya a “triar si vol ser útil a Catalunya o vol ser útil a PP i Vox”.
“La ciutadania en aquests moments vol veure els partits polítics en la resolució dels problemes, no en el bloqueig”, ha avisat el ministre en una atenció a mitjans des de Sant Fruitós de Bages, on els Comuns celebren aquest dissabte una reunió extraordinària per fer balanç del primer any de la nova direcció.