La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Nogueras, ha anunciat aquest dijous que el seu partit registrarà esmenes a la totalitat a totes les lleis que presenti el govern espanyol, un gest que complica encara més la legislatura al president espanyol, Pedro Sánchez, que haurà de governar amb una situació de bloqueig a la cambra baixa. “No votarem a favor de les 21 lleis que estan en tramitació. Les noves lleis que aprovi el Consell de Ministres, també tindran esmenes a la totalitat”, ha manifestat en roda de premsa.
“La legislatura de Pedro Sánchez queda bloquejada”, ha subratllat Nogueras en una compareixença al Congrés acompanyada dels altres sis diputats de Junts, en què ha recriminat al president espanyol que, una setmana després del trencament dels de Puigdemont, encara no hagi explicat com pensa governar sense el suport del set diputat que la formació independentista té a Madrid. “Sense els vots de Junts, no poden aprovar mesures”, ha sentenciat.
Mentre Nogueras es dirigia als mitjans de comunicació, el grup parlamentari de Junts estava registrant les esmenes de totalitat a les 25 lleis de l’executiu espanyol que encara no han arrencat la tramitació. A més, ha deixat clar que no votaran a favor d’altres 21 que encara estan en tràmit i que també demanaran la devolució a l’Executiu de les següents que pugui presentar. “Pedro Sánchez no podrà aprovar els Pressupostos ni normes com la ‘llei Bolaño’ o la ‘llei Begoña’”, ha asseverat.
Junts vol sotmetre Sánchez a “un bany de realitat”
Així mateix, la “comandante” –sobrenom que té Nogueras en el nucli intern del partit– ha lamentat que el govern espanyol hagi perdut el que Junts per Catalunya considera “una oportunitat històrica” per no complir els acords que van assolir amb els de Puigdemont a canvi del suport a la investidura de Sánchez. La líder de Junts a Madrid ha exposat que amb aquesta decisió sotmeten l’executiu espanyol a “un bany de realitat en defensa dels interessos dels ciutadans de Catalunya” i situen Sánchez en la tessitura de “complir amb Catalunya” o veure “bloquejat” el que queda de legislatura. “Han decidit aferrar-se al poder, però no governar”, ha retret la líder juntaire a Madrid. Amb tot, ha reclamat “coherència” a l’executiu, i que es “compleixin els acords”.