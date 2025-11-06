La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Míriam Nogueras, ha anunciado este jueves que su partido registrará enmiendas a la totalidad a todas las leyes que presente el gobierno español, un gesto que complica aún más la legislatura al presidente español, Pedro Sánchez, que tendrá que gobernar con una situación de bloqueo en la cámara baja. “No votaremos a favor de las 21 leyes que están en tramitación. Las nuevas leyes que apruebe el Consejo de Ministros, también tendrán enmiendas a la totalidad”, ha manifestado en rueda de prensa.

«La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada», ha subrayado Nogueras en una comparecencia en el Congreso acompañada de los otros seis diputados de Junts, en la que ha recriminado al presidente español que, una semana después de la ruptura de los de Puigdemont, aún no haya explicado cómo piensa gobernar sin el apoyo de los siete diputados que la formación independentista tiene en Madrid. “Sin los votos de Junts, no pueden aprobar medidas”, ha sentenciado.

Mientras Nogueras se dirigía a los medios de comunicación, el grupo parlamentario de Junts estaba registrando las enmiendas de totalidad a las 25 leyes del ejecutivo español que aún no han iniciado la tramitación. Además, ha dejado claro que no votarán a favor de otras 21 que aún están en trámite y que también pedirán la devolución al Ejecutivo de las siguientes que pueda presentar. “Pedro Sánchez no podrá aprobar los Presupuestos ni normas como la ‘ley Bolaño’ o la ‘ley Begoña’”, ha aseverado.

El grupo parlamentario de Junts en el Congreso, en rueda de prensa / ACN

Junts quiere someter a Sánchez a “un baño de realidad”

Asimismo, la “comandante” –apodo que tiene Nogueras en el núcleo interno del partido– ha lamentado que el gobierno español haya perdido lo que Junts per Catalunya considera “una oportunidad histórica” por no cumplir los acuerdos que alcanzaron con los de Puigdemont a cambio del apoyo a la investidura de Sánchez. La líder de Junts en Madrid ha expuesto que con esta decisión someten al ejecutivo español a “un baño de realidad en defensa de los intereses de los ciudadanos de Cataluña” y sitúan a Sánchez en la tesitura de “cumplir con Cataluña” o ver “bloqueado” lo que queda de legislatura. “Han decidido aferrarse al poder, pero no gobernar”, ha reprochado la líder de Junts en Madrid. Con todo, ha reclamado “coherencia” al ejecutivo, y que se “cumplan los acuerdos”.