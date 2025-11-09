Las últimas semanas han visto movimientos políticos que han sacudido la continuidad del gobierno español de Pedro Sánchez. Después de que Junts anunciara la ruptura con el PSOE y un bloqueo al gobierno «irreversible» que deja al socialista sin la posibilidad de gobernar con la mayoría necesaria, Sánchez ha afirmado que descarta convocar elecciones. Además, ha respondido a la formación liderada por Carles Puigdemont asegurando que desde el gobierno cumplen con el acuerdo de investidura. «En aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra completa competencia, hemos cumplido con Junts y con el resto de grupos parlamentarios», ha asegurado el presidente del ejecutivo español en una entrevista al diario ‘El País’ publicada este domingo.

En esta línea, Sánchez también ha matizado que aquellos acuerdos que no se han cumplido, están trabajando «para que se cumplan». Desde Junts, sin embargo, han asegurado que esta ruptura con el gobierno español es irreversible y «no se echarán atrás».

De izquierda a derecha. El presidente español y líder del PSOE, Pedro Sánchez, el secretario general de Junts, Jordi Turull y la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras | Junts

Puigdemont denuncia «la maquinaria de propaganda socialista»

Como respuesta a estas declaraciones, Carles Puigdemont ha insistido en que Pedro Sánchez tiene las «palancas del poder» para hacer cumplir los acuerdos entre el PSOE y Junts, y que no las ha «utilizado». En un mensaje en X, el dirigente de Junts ha comentado que «la oportunidad de demostrarlo ya se la dimos«.

Además, ha denunciado que a raíz del bloqueo de Junts «la maquinaria de propaganda socialista y de medios subvencionados por los socialistas se ha puesto en marcha a velocidad de campaña electoral».

Los casos judiciales que afectan a Sánchez

En la entrevista publicada este domingo, Sánchez también ha reiterado la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. «Y más después de lo que se ha visto esta semana en el juicio», ha añadido Sánchez.

El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, llega al Tribunal Supremo/Eduardo Parra/EP

En cuanto a los casos judiciales que afectan a familiares suyos -el hermano y la mujer-, el presidente español confía en que se imponga «la verdad». «Estoy convencido de que todo se pondrá en su lugar y la verdad imperará«, ha comentado. Por otro lado, en cuanto a los casos que rodean al PSOE, Sánchez ha asegurado que no ha habido financiación irregular en el partido. «Donde sí que hubo financiación irregular con sentencia firme es en el Partido Popular», ha recordado el presidente español, que se ha sacudido responsabilidades en la figura de Koldo García y ha mostrado «decepción» por José Luis Ábalos. «Desde el punto de vista de la confianza política, es evidente que yo la tenía en José Luis Ábalos, pero también desconocía una faceta personal de su vida habitual que, sin duda, me ha causado una profunda decepción», ha reconocido Sánchez.

En general, el presidente del ejecutivo español ha cargado directamente contra el PP, Vox y la «derecha mediática». «El PP está rendido a la ultraderecha y abonado al esperpento», ha lamentado el presidente español.