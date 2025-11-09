Les últimes setmanes han vist moviments polítics que han fet trontollar la continuïtat del govern espanyol de Pedro Sánchez. Després que Junts anunciés la ruptura amb el PSOE i un bloqueig al govern “irreversible” que deixa al socialista sense la possibilitat de governar amb la majoria necessària, Sánchez ha afirmat que descarta convocar eleccions. A més, ha respost a la formació liderada per Carles Puigdemont assegurant que des del govern compleixen amb l’acord d’investidura. “En aquelles qüestions que tenen a veure amb la nostra completa competència, hem complert amb Junts i amb la resta de grups parlamentaris”, ha assegurat el president de l’executiu espanyol en una entrevista al diari ‘El País’ publicada aquest diumenge.
En aquesta línia, Sánchez també ha matisat que aquells acords que no s’han complert, estan treballant “perquè es compleixin”. Des de Junts, però, han assegurat que aquest trencament amb el govern espanyol és irreversible i “no es faran enrere”.
Puigdemont denuncia “la maquinària de propaganda socialista”
Com a resposta a aquestes declaracions, Carles Puigdemont ha insistit que Pedro Sánchez té les “palanques del poder” per a fer complir els acords entre el PSOE i Junts, i que no les ha “fet servir”. En un missatge a X, el dirigent de Junts ha comentat que “l’oportunitat de demostrar-ho ja els la vam donar“.
A més, ha denunciat que arran del bloqueig de Junts “la maquinària de propaganda socialista i de mitjans subvencionats pels socialistes s’ha posat en marxa a velocitat de campanya electoral”.
Els casos judicials que afecten Sánchez
En l’entrevista publicada aquest diumenge, Sánchez també ha reiterat la innocència del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz. “I més després del que s’ha vist aquesta setmana en el judici”, ha afegit Sánchez.
Pel que fa als casos judicials que afecten familiars seus -el germà i la dona-, el president espanyol confia que s’imposi “la veritat”. “Estic convençut que tot es posarà al seu lloc i la veritat imperarà“, ha comentat. Per altra banda, pel que fa als casos que envolten el PSOE, Sánchez ha assegurat que no hi ha hagut finançament irregular en el partit. “On sí que hi va haver finançament irregular amb sentència ferma és en el Partit Popular”, ha recordat el president espanyol, que s’ha espolsat responsabilitats en la figura de Koldo García i ha mostrat “decepció” per José Luis Ábalos. “Des del punt de vista de la confiança política, és evident que jo la tenia en José Luis Ábalos, però també desconeixia una faceta personal de la seva vida habitual que, sense dubte, m’ha causat una profunda decepció”, ha reconegut Sánchez.
En general, el president de l’executiu espanyol ha carregat directament contra el PP, Vox i la “dreta mediàtica”. “El PP està rendit a la ultradreta i abonat a l’esperpent”, ha lamentat el president espanyol.