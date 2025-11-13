Primera prova de foc per Junts al Congrés amb dues votacions sobre nuclears i Aena

El Congrés dels Diputats posa a prova a Junts després de la ruptura amb el PSOE. L’endemà que el president espanyol, Pedro Sánchez, i la portaveu de Junts a la cambra baixa, Míriam Nogueras, intercanviessin retrets sobre el possible “bloqueig” de l’acció legislativa del govern espanyol, el Congrés celebra dues votacions clau a esmenes del PP que serviran de termòmetre: una sobre l’allargament de la vida de les centrals nuclears i una per congelar les taxes aeroportuàries. Després d’anunciar el trencament de relacions amb el PSOE, Junts va dir que no negociaria cap nova llei amb els socialistes i que votaria en contra de totes les que ja s’estan tramitant al Congrés a excepció d’aquelles que tinguin un benefici evident per a Catalunya. Ara queda per veure com s’aplica aquesta política amb les esmenes del PP. Junts no ha volgut avançar el sentit del seu vot en cap de les dues propostes dels populars.
La votació que ha generat més enrenou és la de l’allargament de la vida de les centrals nuclears. El PP planteja eliminar “data del cessament definitiu” de les plantes d’Almaraz (Extremadura), Ascó I (Catalunya) i Cofrents (País Valencià). El posicionament general de Junts sobre les nuclears és que ara mateix és molt difícil substituir l’energia nuclear, però no s’ha posicionat sobre l’esmena concreta del PP, que de tirar endavant tampoc significaria l’allargament automàtic de la vida de les tres centrals, segons fonts del Ministeri de Transició Ecològica. En una entrevista a TV3, Nogueras ha reconegut que no és una posició “còmoda” perquè es tracta d’un “debat complex on no es pot ser reduccionista”. La portaveu de Junts al Congrés s’ha negat a avançar res. “El que voti Junts es veurà al marcador”, ha insistit. Nogueras ha dit que estan valorant “totes les opcions” i que acabaran fent “el que sigui millor pel territori”.
Pel que fa a la congelació de les taxes aeroportuàries d’Aena, una proposta del PP aprovada al Senat, és una exigència de Ryanair, que en els últims mesos s’ha enfrontat obertament al gestor aeroportuari i ha tancat diverses rutes en aeroports secundaris com a protesta. Està previst que les taxes pugin un 6,5% i els populars volen congelar-les fins al 2031, però Aena compta amb aquests ingressos addicionals per finançar diversos projectes, entre ells l’ampliació de l’aeroport de Barcelona-El Prat. “L’esmena proposa congelar totes les taxes fins al 2031 i, per tant, que no hi hagi inversió enlloc on hi sigui Aena. I això no afecta només l’aeroport, sinó totes les infraestructures de tot Catalunya”, ha dit Nogueras a TV3. En aquest cas, tot i no revelar el sentit del vot, sembla més probable que hi votin en contra perquè la formació independentista sempre ha defensat el projecte d’ampliació del Prat.