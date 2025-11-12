Junts reafirma la ruptura amb el PSOE i critica el “xantatge” permanent de Sánchez

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha reafirmat el trencament del seu partit amb el PSOE i ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, de ser un “cínic” i un “hipòcrita” per exigir-los responsabilitat per evitar el “bloqueig” de la legislatura espanyola. “Fer política en majúscules és complir els acords”, li ha etzibat, perquè els catalans “no viuen ni mengen” de promeses, i Junts necessita “fets”. La diputada també ha retret a Sánchez que vulgui fer “xantatge” a Junts amb lleis com la de famílies, que el PSOE mantenia congelades al Congrés i que ara ha recuperat per intentar pressionar la formació independentista.
Durant la seva compareixença al Congrés aquest dimecres, el president espanyol ha recriminat a Junts que vulgui bloquejar tota l’agenda legislativa del Congrés i, sense esmentar-los, els ha reclamat que tornin a “l’esperit de l’acord” que va fer possible la majoria d’investidura ara fa dos anys. Sánchez ha assegurat que Espanya ja té una “oposició destructiva abonada a l’esperpent i rendida a la ultradreta”, en referència al PP. “Ara sembla que hi ha altres grups parlamentaris que es volen abonar a aquest bloqueig”, ha advertit. “Per molts arguments que trobin, que no hi entro”, ha dit, “quin motiu hi ha per bloquejar una llei que protegeix els nens i adolescents als entorns digitals, perquè no tiri endavant la Llei de Famílies en un país que pateix un hivern demogràfic i que té un problema seriós de corresponsabilitat o perquè no s’aprovi la llei d’universalitat de la sanitat pública?”.
Junts carrega contra l’actitud de Sánchez
Les paraules de Sánchez han tingut una reacció contundent per part de Junts. “La nostra relació ha acabat”, li ha reiterat Nogueras, perquè “vostè no ha complert, no té paraula, sembla que només li interessa el poder”, i “s’alia amb qui convingui per mantenir-lo”. La manca d’aplicació de la llei d’amnistia, el fracàs del traspàs a Catalunya de la gestió de les competències en immigració i el bloqueig de l’oficialitat del català a la Unió Europea són alguns dels grans acords que encara no s’han desencallat. Però des de Junts també recorden que pactes més petits, com la publicació de les balances fiscals, tampoc s’han complert i que tenen diverses iniciatives legislatives bloquejades –com les lleis contra la multireincidència i contra les ocupacions– a la Mesa del Congrés per la desídia del govern espanyol, que ni tan sols s’ha plantejat debatre-les.
“Vostès collen els catalans i incompleixen, i nosaltres tenim la responsabilitat de collar-los a vostès”, ha insistit Nogueras després de fer una llista dels acords assolits entre els dos partits i que, contràriament al que diu Sánchez, tampoc s’han complert malgrat dependre exclusivament del govern espanyol. A més, la diputada de Junts li ha recordat que la ruptura de les relacions amb el PSOE no invalida els acords pendents de compliment. “La relació s’ha acabat, però el deute que tenen amb els catalans continua vigent i no ha desaparegut”. Nogueras ha lamentat que el PSOE pretengui que “tota la pressió recaigui a les espatlles de Junts”, però malgrat aquesta “pressió”, “només tres de cada 10 catalans creuen que ha acomplert”.