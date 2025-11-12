Junts reafirma la ruptura con el PSOE y critica el «chantaje» permanente de Sánchez

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha reafirmado la ruptura de su partido con el PSOE y ha acusado al presidente español, Pedro Sánchez, de ser un «cínico» y un «hipócrita» por exigirles responsabilidad para evitar el «bloqueo» de la legislatura española. «Hacer política en mayúsculas es cumplir los acuerdos», le ha lanzado, porque los catalanes «no viven ni comen» de promesas, y Junts necesita «hechos». La diputada también ha reprochado a Sánchez que quiera hacer «chantaje» a Junts con leyes como la de familias, que el PSOE mantenía congeladas en el Congreso y que ahora ha recuperado para intentar presionar a la formación independentista.

Durante su comparecencia en el Congreso este miércoles, el presidente español ha recriminado a Junts que quiera bloquear toda la agenda legislativa del Congreso y, sin mencionarlos, les ha reclamado que vuelvan al «espíritu del acuerdo» que hizo posible la mayoría de investidura hace dos años. Sánchez ha asegurado que España ya tiene una «oposición destructiva abonada al esperpento y rendida a la ultraderecha», en referencia al PP. «Ahora parece que hay otros grupos parlamentarios que se quieren adherir a este bloqueo«, ha advertido. «Por muchos argumentos que encuentren, que no entro en ello», ha dicho, «¿qué motivo hay para bloquear una ley que protege a los niños y adolescentes en los entornos digitales, para que no avance la Ley de Familias en un país que sufre un invierno demográfico y que tiene un problema serio de corresponsabilidad o para que no se apruebe la ley de universalidad de la sanidad pública?».

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el Congreso / Europa Press

Junts carga contra la actitud de Sánchez

Las palabras de Sánchez han tenido una reacción contundente por parte de Junts. «Nuestra relación ha terminado«, le ha reiterado Nogueras, porque «usted no ha cumplido, no tiene palabra, parece que solo le interesa el poder», y «se alía con quien convenga para mantenerlo». La falta de aplicación de la ley de amnistía, el fracaso de la transferencia a Cataluña de la gestión de las competencias en inmigración y el bloqueo de la oficialidad del catalán en la Unión Europea son algunos de los grandes acuerdos que aún no se han desbloqueado. Pero desde Junts también recuerdan que pactos más pequeños, como la publicación de las balanzas fiscales, tampoco se han cumplido y que tienen varias iniciativas legislativas bloqueadas –como las leyes contra la multirreincidencia y contra las ocupaciones– en la Mesa del Congreso por la desidia del gobierno español, que ni siquiera se ha planteado debatirlas.

«Ustedes aprietan a los catalanes e incumplen, y nosotros tenemos la responsabilidad de apretarlos a ustedes», ha insistido Nogueras tras hacer una lista de los acuerdos alcanzados entre los dos partidos y que, contrariamente a lo que dice Sánchez, tampoco se han cumplido a pesar de depender exclusivamente del gobierno español. Además, la diputada de Junts le ha recordado que la ruptura de las relaciones con el PSOE no invalida los acuerdos pendientes de cumplimiento. «La relación se ha acabado, pero la deuda que tienen con los catalanes sigue vigente y no ha desaparecido». Nogueras ha lamentado que el PSOE pretenda que «toda la presión recaiga en las espaldas de Junts», pero a pesar de esta «presión», «solo tres de cada 10 catalanes creen que ha cumplido».