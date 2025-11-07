Pedro Sánchez ha asegurado este viernes que su intención y la de su ejecutivo no pasa en ningún momento por una hipotética dimisión o un adelanto electoral y ha anunciado en rueda de prensa desde Brasil -donde se están celebrando las cumbres por el clima- que el ‘gobierno de coalición’ terminará la legislatura aunque lo haga sin presupuestos. La intención de Sánchez es clara, esquivar el bloqueo de Junts, formación que ha roto relaciones con el PSOE y el presidente español y el anuncio de que votarán contra todas las leyes que el ejecutivo del Estado español intente llevar adelante en las cámaras.

Sánchez ha sacado pecho de su gestión y ha asegurado que el Estado español se encuentra en uno de los mejores momentos desde la muerte del dictador Franco, y ha asegurado que su intención es presentar los presupuestos del Estado español y «sudar la camiseta» negociando su aprobación «con todos los grupos parlamentarios menos uno» (refiriéndose a Vox y tendiendo la mano a PP y Junts).

Con presupuestos o sin ellos

El presidente español se ha mostrado fuerte y ha querido lanzar un mensaje contra su oposición asegurando que «con nuevos presupuestos o sin ellos, España seguirá avanzando y el gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que acabe la legislatura en 2027». Así pues, Sánchez ha querido destacar que su ejecutivo «ha construido» a todos los niveles de la sociedad y que ha ofrecido mejoras a la sociedad. De hecho, el presidente español ha utilizado el término «paz social» refiriéndose a los acuerdos alcanzados con los sindicatos y poder ofrecer mejoras laborales a los trabajadores.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en una sesión de control en el Congreso / ACN

A pesar de la postura firme de Sánchez, los periodistas han aprovechado para presionar al presidente español sobre el bloqueo de Junts, y ha asegurado que se toma «muy en serio lo que dicen los grupos parlamentarios» pero que no se debe olvidar la «receta» que lo ha llevado hasta aquí. Una receta que según Sánchez se ha basado en «mucho esfuerzo, capacidad de diálogo, no imponer y construir».