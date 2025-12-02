Operación de Pedro Sánchez para implorar a Junts que le devuelva el apoyo

El presidente español, Pedro Sánchez, ha puesto en marcha una operación política sin precedentes en su mandato para implorar a Junts que regrese a la mesa de diálogo y así salvar una legislatura tocada de muerte desde hace meses. Sin mayoría en el Congreso y acosado por causas judiciales en su entorno más cercano, Sánchez ha concedido dos entrevistas a RAC1 y RTVE con un tono compungido y grave poco habitual en él en las que ha reconocido en varias ocasiones los “incumplimientos” de los acuerdos con Junts y ha anunciado varias iniciativas menores para tender puentes con los de Carles Puigdemont. “No niego la gravedad de la crisis con Junts”, ha dicho. “El diálogo está roto, pero el gobierno español tiene muy claro que hay que cumplir los compromisos. Vale la pena”, ha dicho antes de reiterar que tiene intención de presentar presupuestos y agotar la legislatura.

Sánchez incluso ha recuperado el espíritu de los acuerdos de Bruselas y ha remarcado que no solo son un “acuerdo de investidura, sino un acuerdo para resolver el conflicto político de fondo”, pero ha evitado profundizar en la cuestión. “Estamos muy cerca de poder iniciar el diálogo para resolverlo”, ha insinuado. Aunque de momento no se plantea ir a Waterloo para reunirse con Puigdemont –“no estamos en ese punto”–, sí ha dejado claro que el presidente en el exilio es un interlocutor político de primer orden y ha intentado poner en valor la relación con Junts en estos dos primeros años de legislatura. “Junts ha sido un actor protagonista de muchos avances”, como la ley de amnistía, el reconocimiento del catalán como lengua de uso en el Congreso, la apertura de comisiones de investigación del 17-A y la Operación Catalunya o la puesta en marcha del canal 2Cat.

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, se dirige a la tribuna del Congreso ante la atenta mirada de Pedro Sánchez / Europa Press

Batería de acuerdos menores para recuperar la confianza de Junts

El presidente español ha anunciado una batería de acuerdos menores asumidos con Junts en estos años para intentar recuperar la confianza del partido independentista. El Consejo de Ministros aprobará este mismo martes dos reales decretos, uno para facilitar las inversiones de los ayuntamientos para “construir pisos” y hacer otras inversiones “financieramente sostenibles” y otro para “ampliar el plazo para que las empresas puedan adaptarse a la digitalización de la facturación”, dos reivindicaciones de Junts para dar oxígeno al mundo local y a las pequeñas empresas. También ha prometido aprobar otro decreto para crear una “partida de ayudas” a propietarios de pisos para hacer frente a los impagos del alquiler de jóvenes y familias vulnerables.

Asimismo, Sánchez ha recordado que la proposición de ley de multirreincidencia que Junts llevó al Congreso se está tramitando y ha insinuado que en las próximas semanas habrá avances. Respecto a la publicación de las balanzas fiscales, ha anunciado que el gobierno español trabaja “en la metodología para dar una cifra real” antes de publicarlas, aunque no ha dado ninguna fecha ni horizonte. Finalmente, ha destacado que la desclasificación de documentos de la Operación Catalunya se ha tramitado en el Congreso y continúa con su proceso antes de completarse.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, con el secretario general de Junts, Jordi Turull, en Bruselas / Junts

Una promesa de diálogo inconcreta para atraer a Junts

Sánchez ha explicado en varias ocasiones que los acuerdos de Bruselas son una “gran oportunidad” porque no solo sentaban las bases para la ley de amnistía, la financiación de Cataluña o el reconocimiento del catalán en las instituciones europeas, sino que son la piedra angular para “resolver el conflicto político” de fondo entre Cataluña y España. El presidente español, que no ha dado detalles sobre cuál podría ser la propuesta de la Moncloa, sí ha reconocido que la “normalización total de Cataluña no se producirá hasta que Carles Puigdemont pueda regresar” y los líderes del Proceso recuperen sus derechos políticos.

«Esta voluntad por parte del Gobierno de España de normalizar, que se recuperen todos los derechos políticos por parte de los líderes del proceso, creo que es total, es firme, es rotunda», ha insistido. “Y junto con toda esta lista de cumplimientos que, por supuesto, espero que puedan establecer las bases en un futuro próximo para reiniciar este diálogo”. Con relación a la reunión con Puigdemont, Sánchez ha insistido en que “no tendría problema” para encontrarse con el presidente de Junts, pero ha asegurado que con las relaciones “rotas” no tiene sentido plantearla y ha aclarado “nunca se pidió” cuando eran fluidas.