La ley de amnistía se está convirtiendo en todo un manual de derecho procesal. De hecho, se podría decir casi que es un caso de laboratorio universitario para ver las vías más extraordinarias, extravagantes y ocultas del proceso judicial. El último ejemplo es la decisión del pleno del Tribunal Constitucional (TC) de rechazar por inadmisión los recursos de amparo presentados por el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de suspender la aplicación de la amnistía, en el delito de desobediencia, hasta que el TC resolviera la cuestión de constitucionalidad presentada.

El argumento de los togados constitucionales es que los recursos de amparo han «perdido su objeto» después de que ellos mismos rechazaran la cuestión constitucional presentada por la sala Penal del Supremo. La desestimaron al considerar que la legislación, en el caso por la cual la planteaba el Supremo, era perfectamente respetuosa con la Constitución. A priori, la decisión puede parecer muy simple, pero no la razón de fondo, que es un tira y afloja entre los dos tribunales en el que salen perdiendo los líderes del Primero de Octubre, que aún permanecen inhabilitados después de casi un año y medio de la vigencia de la ley.

Raül Romeva, Jordi Turull y Oriol Junqueras, poco antes de ser encarcelados

«¡Nosotros también tenemos derecho!»

Vamos por partes. Junqueras, Romeva y Bassa solicitaron la amnistía por la desobediencia, pero se les negó la tramitación hasta que el TC no resolviera la cuestión planteada por un caso concreto, de desórdenes en las protestas contra la sentencia del Proceso en Girona. La defensa del exvicepresidente y los dos consejeros de ERC alegó que también tenían derecho a personarse en esta cuestión de constitucionalidad porque, en definitiva, también tenían derecho a presentar una. «El Supremo impidió que participáramos en el debate de la cuestión de inconstitucionalidad y solo dejó participar al abogado del caso de los procesados en el sumario de desórdenes de Girona», comenta Andreu Van den Eynde en conversación con El Món.

Ante la negativa del Supremo, decidieron presentar un recurso de amparo porque la ley obliga, al plantear una cuestión de constitucionalidad, enviarla al TC para que las partes puedan discutir o debatir. «Reclamábamos que nosotros teníamos derecho a participar en el debate», remarca. Como finalmente el Constitucional resolvió la cuestión en la sentencia 164/2025, del pasado 8 de octubre, da por cerrado el caso y no tramita los recursos de amparo de los republicanos por esta pérdida sobrevenida de objeto, es decir, que ya ha sido juzgado.

«La resolución de esta cuestión ha satisfecho extraprocesalmente la pretensión de los demandantes, porque el pronunciamiento del TC confirmó la validez del precepto cuya defensa pretendían articular mediante el recurso de amparo, extinguiendo así el interés jurídico actual de la queja y eliminando cualquier posibilidad de que subsista lesión efectiva del derecho fundamental invocado», argumenta el TC.

El tribunal de Sala contra el proceso,

Ahora, a esperar

Tanto Junqueras, Romeva y Bassa como el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, o los exconsejeros Lluís Puig, Jordi Turull y Toni Comín, han solicitado amparo al Constitucional contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarles la amnistía por la condena del delito de malversación del 1-O. Estos recursos también piden el levantamiento de las medidas cautelares en el caso de los tres procesados en el exilio, es decir, que se retiren las órdenes de detención estatales emitidas por el magistrado instructor del Proceso en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

De momento, estos recursos de amparo continúan su camino procesal y no se resolverán hasta bien entrado el 2026. Cabe decir que será en paralelo a la resolución definitiva de las cuestiones prejudiciales presentadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Un proceso que se mira con optimismo después del informe presentado por el abogado general del TJUE, que informó favorablemente a la ley de amnistía.

De hecho, son los únicos que podrían hacer cambiar la situación procesal y facilitar el posible retorno de los líderes procesados en el exilio, con el levantamiento de la inhabilitación de los condenados por malversación. Hay que tener presente que la fiscalía del Tribunal Supremo ya informó en contra de levantar las medidas cautelares o la inhabilitación mientras se tramitaban los recursos, teniendo en cuenta que la duración del proceso era mucho más breve que el tiempo pendiente de condena y que no había ninguna contienda electoral en el horizonte.