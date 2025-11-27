Primer gran revés de Junts a Sánchez: el Congrés tomba els objectius d’estabilitat

Primer gran revés de Junts a Pedro Sánchez després de la ruptura amb el PSOE pels incompliments dels acords d’investidura. El Congrés dels Diputats ha tombat els objectius d’estabilitat pressupostària amb els vots en contra del PP, Vox i Junts, que ja havien anunciat que no donarien suport a la proposta del Ministeri d’Hisenda. ERC, tot i criticar amb duresa el plantejament del govern espanyol, hi ha votat a favor per facilitar la negociació dels pressupostos i Podem i Compromís s’han abstingut. Així, el test no ha superat el debat a la cambra baixa malgrat la crida de la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, a aparcar les “lectures partidistes”.
Els objectius d’estabilitat pressupostària marquen els plans de dèficit i deute de les administracions públiques i són considerats el pas previ per poder presentar pressupostos, tot i que no és imprescindible. Hisenda tornarà a presentar la proposta durant el mes de desembre i, si tornen a tombar-la, utilitzarà la senda d’estabilitat que el govern espanyol va enviar a la Comissió Europea el 2023. El Consell de Ministres va aprovar fa uns dies el límit de despesa no financera, més conegut com a sostre de despesa, que no se sotmet a votació al Congrés.
Junts carrega contra la “supèrbia” de Montero
El diputat de Junts Josep Maria Cruset ha recriminat a Montero que hagi portat al Congrés els mateixos objectius de dèficit que la seva formació ja va tombar l’any passat. “Com pensa aprovar-ho aquest any?”, li ha preguntat, “perquè és de P5 de política que si es fa el mateix s’obtenen els mateixos resultats”. El diputat ha acusat Montero de no voler aprovar els pressupostos i buscar el vot en contra del PP “per poder fer la seva campanya a Andalusia”. També ha criticat que l’Estat es quedi amb gairebé el 100% del dèficit autoritzat per Europa. “Tothom ha vist que la seva supèrbia política i els seus incompliments han bloquejat la legislatura”.
Cruset ha acusat Montero de viure en una “realitat paral·lela” i negar la “situació de bloqueig” que es viu al Congrés des que Junts va decidir trencar relacions amb el PSOE. Els vots en contra confirmats pel PP, Vox i Junts també ha facilitat que altres formacions, com Podem i Compromís, hagin pogut abstenir-se perquè consideren que els objectius d’estabilitat no compleixen amb les expectatives del nou escenari econòmic que viu el país. El diputat de Junts ha insistit que mentre Catalunya només rebi “0,9 euros de cada 100 de marge” de què disposa l’Estat, com preveu la proposta actual, el govern espanyol “no podrà comptar amb Junts”.
Montero demana altura de mires
En la seva intervenció, la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda havia reclamat als grups parlamentaris altura de mires per prioritzar els “interessos generals” i deixar de banda “lectures partidistes”. Montero ha criticat l’estratègia de PP, Vox i Junts de la “confrontació per sistema” i ha defensat que els objectius d’estabilitat aportaven més recursos a les comunitats autònomes. La proposta d’Hisenda contempla un rècord històric de despesa de 216.177 milions amb un dèficit del 2,1% per al conjunt de les administracions, del qual només el 0,1% estava destinat a les comunitats autònomes.
“Aquests objectius són la garantia que els ciutadans obtindran resposta des de la política pública”, ha justificat Montero. “Les comunitats autònomes no hauran de fer cap esforç en la reducció del dèficit, i el que planteja el govern d’Espanya amb aquesta senda que els grups rebutjaran és que la reducció del dèficit recaigui completament en l’administració General de l’Estat”. La ministra ha explicat que, després de les transferències a la Seguretat Social, el govern espanyol només disposarà d’un marge de 0,3% de dèficit.