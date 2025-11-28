Frustració al PP per la falta de suports a una moció de censura a Sánchez

El PP considera que l’entrada a presó de José Luis Ábalos i Koldo García marca un “final d’etapa” per a Pedro Sánchez i el seu govern, però des de Gènova malden per treure rèdit immediat de la debilitat de la Moncloa perquè la seva política de pactes amb el Vox els ha deixat pràcticament sols. El vicesecretari de Política Autonòmica del PP, Elías Bendodo, encarna la frustració que viuen els populars per no poder articular una majoria alternativa a Sánchez, ni tan sols quan Junts s’ha convertit en agent lliure després de trencar amb el PSOE. “Hi ha motius per una moció de censura, però no suports”, ha reconegut Bendodo en una entrevista a Catalunya Ràdio en la qual ha tornat a carregar contra els socis de Sánchez per mantenir-lo a la Moncloa.
Els populars fa mesos que busquen la manera de refer ponts amb Junts i el PNB, les dues formacions amb qui es poden entendre més perquè comparteixen bona part de la seva estratègia econòmica i social. El problema és que la política de terra cremada que el PP ha aplicat per intentar desgastar Sánchez ha deixat les relacions molt malmeses. Així i tot, Bendodo considera que hi ha “més motius que mai” per fer una moció de censura. “És la primera vegada a la història que un diputat entra a la presó, que es condemna un fiscal general, que la dona i el germà del president estan imputats…”, ha etzibat el dirigent popular. “La legislatura fa temps que ha col·lapsat i el PSOE està en xoc”. Bendodo considera que l’empresonament d’Ábalos i Koldo és el “final d’una etapa” que va començar amb les primàries del PSOE i una moció de censura al PP que amb el temps s’ha demostrat hipòcrita. “Els seus arquitectes ara estan a la presó”, ha remarcat.
El vicesecretari de Política Autonòmica del PP ha advertit Junts que les enquestes els donen mals resultats perquè la gent “no entén” que doni suport a un govern “inestable” i que fa “temps que va col·lapsar”. Tampoc s’entén que Junts digui que ha “trencat amb el govern espanyol i cinc minuts després voti amb ells”. Amb tot, Bendodo ha insistit que el “panorama polític està canviant” i ha allargat la mà, sense dir-ho explícitament, a Junts i al PNB. “La política és diàleg, negociació i acord, sempre que sigui possible”, ha explicat. “Tenim l’obligació de parlar amb tothom i cadascú té les seves línies vermelles”. El dirigent popular ha assegurat que el PP vol “liderar el canvi a Espanya i com més partits s’hi sumin, millor “, ja que la prioritat és deixar enrere una “etapa negra” per al país. Respecte als pactes amb Vox, Bendodo ha defensat que el partit d’ultradreta “sap” que el PP “no renunciarà mai a certes coses”.