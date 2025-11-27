Finalment, el magistrat instructor del cas Koldo, Ángel Luis Hurtado, ha decidit fer cas de les peticions de la fiscalia anticorrupció i les acusacions populars i ha decidit aquest dijous ordenar la presó provisional per al’exministre de Transports, José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo Garcia. Unes demandes incorporades en els escrits d’acusació tant del fiscal del cas, el fiscal en cap anticorrupció, Alejandro Luzón, com en els de les acusacions populars, on es compta el PP.
Les peticions de presó s’han argumentat en una vista oral celebrada aquest matí a la seu del Tribunal Suprem. Les acusacions reclamaven la mesura de l’empresonament sense fiança d’acord amb el risc de fuga a la vista de les altes penes que es demanen, de fins a 30 anys de presó i 3,9 milions d’euros de multa per les maniobres que hauria fet Ábalos en les adjudicacions del material sanitari durant la pandèmia de la COVID.
En la vista celebrada, Ábalos ha demanat la paraula per expressar al jutge que no tenia cap motiu per fugar-se. El seu advocat ha insistit que una mesura tan greu podria vulnerar el risc de representació política i de la presumpció d’innocència. De fet, el jutge en haver decidit empresonar-lo, l’exnúmero tres del PSOE s’ha convertit en primer diputat al Congrés en actiu i amb l’acta que hauria estat engarjolat. El jutge però veu un “risc extrem” de fugida que “no es pot conjurar” només amb les mesures cautelars de retirada del passaport.
Les acusacions collen el jutge
Si bé la Fiscalia, que fins ara no havia demanat presó com sí va fer amb Santos Cerdán, reclama una condemna de 24 anys de presó per a Ábalos i 19 anys i mig per a Koldo per presumptes delictes de pertinença a organització criminal, suborn, tràfic d’influències, malversació i ús d’informació privilegiada i una multa de 3,9 milions d’euros, les acusacions apugen la petició. Així sol·liciten penes de 30 anys de presó per a Ábalos i Koldo, a qui atribueixen els mateixos delictes que Fiscalia més dos més: prevaricació i falsedat en document oficial.