La pressió judicial sobre PSOE continua arran del ‘cas Koldo’. El PP vol aprofitar la majoria absoluta que té en el Senat per citar l’exsecretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, perquè comparegui a la comissió d’investigació que es farà al voltant d’aquest cas el pròxim 17 de desembre. En aquesta compareixença, els populars volen preguntar a Cerdán pel suposat “xec en blanc” que va oferir a José Luis Ábalos en nom de Pedro Sánchez, segons afirma el PP.
Cerdán, que va sortir de presó fa dues setmanes, haurà de comparèixer al Senat per “aclarir el sistema de comissions il·legals del 2% en obres públiques” que el PP diu que feia servir el PSOE. Cerdán va estar al centre penitenciari de Soto del Real quatre mesos i mig, ja que el magistrat del Suprem considerava que hi havia risc de destrucció de proves, un risc que va mitigar “significativament”. Tot i que Cerdán sortís de presó provisional, el jutge va informar que s’han enfortit els indicis que ja pesaven contra ell en el marc del ‘cas Koldo’.
A més, el secretari general dels populars, Miguel Tellado, també ha informat aquest dilluns que tenen previst convocar Víctor Ábalos, fill de l’exministre de Transports, i també Antonio Hernando, secretari d’Estat de Telecomunicacions, perquè aquests “donin explicacions de tot el que saben”. “Tres peces clau dels tripijocs de la corrupció sanchista”, ha resumit Tellado en roda de premsa. Pel que fa a Víctor Ábalos, volen que aquest expliqui la suposada “oferta de feina” que va rebre de part d’una consultora lligada a l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, mentre que la citació d’Hernando és per parlar de la “xarxa de prostíbuls del sogre del president del govern”.
“Combatre” al govern espanyol
En la roda de premsa d’aquest dilluns, Tellado ha afirmat que el PP “combatrà” el govern espanyol “al carrer” i a les institucions, i a més els guanyaran a les urnes. “Però mentre no arriben aquestes eleccions i a l’espera de noves manifestacions que, per descomptat, no descartem, continuarem traient informació dels actors de les diferents trames que envolten Pedro Sánchez”, ha argumentat Tellado.
El PSOE acusa el PP d’usar el Senat pel seu “circ”
Per part del PSOE, han criticat la decisió del Senat de citar a comparèixer a Cerdán. Segons ha assegurat la portaveu dels socialistes, Montse Mínguez, aquesta citació és una mostra més que els populars utilitzen la cambra alta “pel seu circ”. En aquest sentit, ha recordat que el PP ja va fer valer la seva majoria absoluta al Senat per fer comparèixer Pedro Sánchez just l’endemà del funeral d’Estat a les víctimes de la DANA.