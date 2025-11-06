Més derivades del cas Koldo. El titular del Jutjat Central d’Instrucció número dos de l’Audiència Nacional, Ismael Moreno, ha decidit anar per feina i fer cas del que li ha proposat el jutge instructor del mateix cas, però del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente. Així ha obert una peça separada sobre els presumptes pagaments en metàl·lic que hauria cobrat l’exministre de Transports i exsecretari d’Organització del PSOE, José Luis Ábalos i el seu assessor Koldo Garcia.
El magistrat Moreno, que investiga una presumpta organització criminal que suposadament va cobrar comissions per la venda de màscares durant la pandèmia, afegirà a la seva investigació els fets que ha relatat Puente en la seva interlocutòria respecte d’aquests pagaments. A més de la resolució, Puente va remetre al jutge de l’Audiència Nacional les declaracions davant del Suprem per l’exdirector gerent del PSOE, Mariano Moreno, l’empleada del partit, Celia Rodríguez, així com la de l’empresària Carmen Pano, que va assegurar que va lliurar 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE.
A més, ha adjuntat la part de l’informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO) del 8 d’octubre passat que analitza i investiga aquests pagaments, així com la informació facilitada pel PSOE sobre aquests pagaments. Moreno, en la seva providència, ha acordat traslladar al Ministeri Fiscal i les parts personades en la causa de l’obertura de la peça separada i de la documentació aportada.
Investigar per què hi ha indicis
Va ser el 31 d’octubre passat quan el magistrat Leopoldo Puente, que instrueix la causa al Suprem, va instar a l’Audiència Nacional que investigués aquests pagaments en metàl·lic. El togat raonava que hi podria haver un presumpte blanqueig de capitals a través de les liquidacions de despeses i que ni el partit, ni els investigats ni els treballadors del PSOE que van declarar van escatir gaire. Per tant, per Puente, fos quina fos la qualificació jurídica, creu que està vinculada a la investigació que ja porta a terme el Jutjat Central d’Instrucció 2. En concret una presumpta trama -integrada per Ábalos, Koldo Garcia i Santos Cerdan, exdiputat del PSOE i també exsecretari d’organització de la formació- per cobrar comissions a través d’adjudicacions d’obra pública.