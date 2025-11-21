Més pressió judicial al PSOE. Seguint la petició del fiscal anticorrupció, Alejandro Luzón, que en el seu escrit d’acusació demanava la possibilitat d’ordenar presó als investigats del cas Mascaretes, el jutge ha fet el pas. Així, el magistrat de la sala penal del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, ha dictat una interlocutòria, de sis pàgines i a la que ha tingut accés El Món, amb què convoca l’exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García Izaguirre, per al 27 de novembre vinent.
L’objectiu és celebrar la compareixença prevista a l’article 505 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, per decidir si agreuja les mesures cautelars dels dos processats i ordena la presó provisional fins que se celebri la vista. Tots dos han d’acudir personalment i assistits per defensar-los. D’aquesta manera, Puente compleix el que no només demanava la fiscalia sinó les acusacions populars personades en el cas.
