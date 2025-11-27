Com ja va apuntar en la petició del seu escrit d’acusació de la setmana passada, el fiscal anticorrupció, Alejandro Luzón ha demanat a l’instructor del cas Koldo al Tribunal Suprem (TS), Leopoldo Puente, que engarjoli l’exministre de Transports i exnúmero tres del PSOE, José Luis Ábalos, perquè considera que ara sí que hi ha risc de fuga. Un risc basat com va explicar en el seu escrit de qualificació per la gravetat dels delictes que se l’imputen i penes que arriben a gairebé 30 anys de presó per irregularitats en l’adjudicació de contractes de material sanitari durant la pandèmia de la COVID.
A la petició també s’hi han afegit les acusacions populars. Totes demanen que siguin sense fiança. La petició s’ha substanciat en la vista demanada per la fiscalia per modificar les mesures cautelars. Si el jutge, fins ara reticent a decretar una mesura excepcional d’aquesta mena, aprova i decreta la presó, seria la primera vegada que un diputat al Congrés en actiu ingressa a la presó. Una situació que el seu advocat ja ha advertit que impugnarà perquè suposaria una vulneració del seu dret a la representació política. Ábalos ha demanat la paraula breument durant la vista per assegurar al magistrat que no tenia cap intenció de fugir.
Les acusacions populars collen el jutge
Si bé la Fiscalia, que fins ara no havia demanat presó com sí va fer amb Santos Cerdán, reclama una condemna de 24 anys de presó per a Ábalos i 19 anys i mig per a Koldo per presumptes delictes de pertinença a organització criminal, suborn, tràfic d’influències, malversació i ús d’informació privilegiada i una multa de 3,9 milions d’euros, les acusacions apugen la petició. Així sol·liciten penes de 30 anys de presó per a Ábalos i Koldo, a qui atribueixen els mateixos delictes que Fiscalia més dos més: prevaricació i falsedat en document oficial.
A més, tant Fiscalia com acusacions demanen 7 anys de presó per a l’empresari Víctor de Aldama, atenuant la pena proposada per la seva “confessió”, que va servir per destapar la presumpta trama d’adjudicació irregular d’obra pública que tindria com a líder l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán.