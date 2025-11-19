La Fiscalia Anticorrupció ha presentat un escrit d’acusació davant l’Audiència Nacional amb què demana al Tribunal Suprem que imposi 24 anys de presó a l’exministre de Transports i exsecretari d’Organització del PSOE, José Luis Ábalos, pels cinc presumptes delictes que li atribueix -pertinença a organització criminal, suborn, tràfic d’influències, malversació i ús d’informació privilegiada- per la seva suposada participació en el cas mascaretes. També ha reclamat que se li imposi una multa de 3,9 milions d’euros.
L’escrit, signat pel fiscal en cap anticorrupció, Alejandro Luzón, de 21 pàgines i al que ha tingut accés El Món, detalla per cadascun dels implicats en la hipotètica trama la seva participació. Així, a l’exassessor d’Ábalos, Koldo Garcia, reclama 19 anys i mig de presó, pels mateixos delictes d’Ábalos i la mateixa multa i per l’empresari Víctor de Aldama, 7 anys de presó, en aplicar-li l’atenuant de confessió, així com una multa de 3,8 milions d’euros. A més a més de les multes, la fiscalia també exigeix que Ábalos i Koldo indemnitzin “conjuntament i solidàriament” l’empresa Ineco -en 34.477,86 euros- i Tragsatec -en 9.500,54 euros-. Així mateix, posa a la llista el “decomís dels guanys” que provenen del suposat suborn, per un import de 430.298,4 euros.
“Exercir pressió moral”
El relat del fiscal carrega especialment els neulers contra Ábalos. De fet, l’acusa d’haver-se aprofitat del seu càrrec de ministre de Foment i de la “consegüent posició de superioritat jeràrquica sobre la resta d’autoritats i funcionaris del ministeri” per “exercir sempre a través de Koldo García una pressió moral eficient sobre els seus subordinats per promoure la contractació de determinades empreses” així com la contractació laboral de determinades persones. En el mateix sentit, destaca el que titlla de “tripijoc” en les contractacions d’obra pública que depenien del seu ministeri.
Pel que fa a Aldama, el fiscal qualifica les seves confessions de “rellevants, veraces, que es constaten amb el material probatori que s’ha anat incorporant al procediment”. A més, subratlla que no han estat “autoexculpatòries” perquè Aldama “admet de manera inequívoca la seva participació en un acord amb els altres dos acusats que li permetia defensar els seus interessos de manera privilegiada davant l’Administració”. De fet, el ministeri públic ressalta les seves explicacions sobre el lliurament de diners en efectiu o el lloguer d’habitatges per Ábalos.