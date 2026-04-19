L’Estat fa dues setmanes que fa seure al banc dels acusats les dues Espanyes. Per una banda, el judici per les comissions en la compra de material sanitari durant la pandèmia a l’exministre de Transport i ex mà dreta de Pedro Sánchez al PSOE, José Luis Ábalos. Una vista oral celebrada a la seu del Tribunal Suprem. I un segon judici, el de l‘operació Kitchen, en aquest cas a l’Audiència Nacional (AN). Un afer que va destapar la claveguera policial i que suposa un salt qualitatiu, ja que un exministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu secretari d’Estat, Francisco Martínez, van utilitzar la policia patriòtica per tapar pistes de la corrupció del seu partit. Un cas que es podria qualificar de metacorrupció.
De moment, la vista oral de la causa Kitchen porta dues setmanes amb el menú ben ple, però els plats més forts -políticament parlant- arribaran aquesta setmana. De fet, a partir d’aquest dilluns se celebraran les testificals més esperades i on les defenses faran punta al llapis per argumentar que, simplement, van complir ordres polítiques per tal de recuperar informació delicada sobre el finançament irregular del PP. Una operació que consistia a manllevar els famosos “papers de Bárcenas”, és a dir, els documents que constataven les irregularitats dels populars, per les quals, al final, el partit va ser condemnat com a partícip a títol lucratiu per la trama de corrupció de la Gürtel, cosa que va propiciar la moció de censura contra Mariano Rajoy i la pujada al poder de Pedro Sánchez l’estiu de 2018. Un poder que, a empentes i rodolons, encara conserva el líder socialista.
De Rajoy a Cospedal
Aquesta setmana, la tercera de la vista oral, la programació a l’Audiència Nacional serà intensa. S’enfilaran a l’estrada per declarar l’expresident del govern espanyol Mariano Rajoy; l’extresorer del PP Luis Bárcenas; la seva dona, Rosalía Iglesias, i l’exsecretària general dels populars i exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. De fet, tant les acusacions populars com el ministeri públic van voler imputar i processar l’exministra de Defensa, però el jutge d’Instrucció, Manuel García-Castellón, ara jubilat, s’hi va negar en rodó. Ara el tribunal ja no té marge per ampliar el nombre de processats, tal com reclamava la representació del PSOE, acusació popular en el judici.
Tant Rajoy com Cospedal no testificaran fins dijous, el mateix dia que l’exministre de l’Interior que va succeir Fernández Díaz i ariet policial contra l’1-O, Juan Ignacio Zoido El dia abans, però, hauran declarat –si res no canvia– l’empresari Ignacio López del Hierro, exmarit de Cospedal i amic del comissari d’intel·ligència ara jubilat José Manuel Villarejo, a més d’Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid), i l’advocat Javier Iglesias, àlies el Largo. Dimarts, acabaran d’explicar-se diversos policies que van participar en la instrucció. El judici no acabarà aquesta setmana: la llista de 150 testimonis va per llarg i, si la presidenta del tribunal, Teresa Palacios es manté irredempta, no s’acabarà fins al 30 de juny.
Una setmana intensa
La tercera setmana ve precedida de dues setmanes intenses. Una primera, dedicada a les qüestions prèvies i els forats negres de la instrucció així com al debat sobre si el cas ha de ser jutjat per l’Audiència Nacional. I una segona, on va començar a servir-se el tall. Dilluns de la setmana passada, l’inspector del Cos Nacional de Policia que va coordinar la investigació es va endur el titular. El tip 116967, que tenia el sumari al cap, va implicar Mariano Rajoy en la trama, i va recordar els àudios i les gravacions en el qual l’anomenen “el Barbas” o “el Asturiano“.
Els policies han tingut prou protagonisme descrivint com van bastir la trama per convèncer i fitxar amb fons reservats Sergio de los Ríos, el xofer de Bárcenas, per poder complir la missió de robar els documents. Així, van radiografiar al llarg de 12 hores de declaració com van ser els controls i els seguiments a l’extresorer del PP i a la seva dona, i quin paper central ha tingut en la investigació no només Villarejo, sinó el ministre de l’Interior, el seu segon, Martínez, i l’exdirector adjunt operatiu (DAO) del CNP Eugenio Pino, condemnat per l’única sentència contra l’operació Catalunya en el marc del cas Pujol. Ignacio Cosidó, director general de la Policia en el moment, només és testimoni en el cas i en la seva declaració va assegurar que no tenia cap coneixement d’aquest operatiu.
Penes altes
El judici ve marcat per una petició de penes força altes per part de la Fiscalia Anticorrupció. En aquest sentit, demana 15 anys de presó i 33 anys inhabilitació per a Fernández Díaz pels delictes d’encobriment, malversació i contra la intimitat. Per al seu número dos, per a l’ex DAO i per a Andrés Gómez Gordo, cap de seguretat de Cospedal, 15 anys de presó. Per a Villarejo, sol·licita 19 anys de presó, per a Ríos 12 anys i cinc mesos de presó i la nul·litat del seu nomenament com a agent de policia sense passar per una oposició regular. I, per a l’excap d’Afers Interns, Marcelino Martín Blas, dos anys i mig de presó. També estan acusats els inspectors policials José Ángel Fuentes Gago i Bonifacio Díez i el comissari José Luis Olivera, però només per les acusacions populars i particulars, perquè la Fiscalia va demanar l’arxivament de l’acusació contra ells perquè va considerar que no hi havia “prou indicis” de la seva implicació en el cas.