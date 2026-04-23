“Només li feia preguntes, no encàrrecs”. Així ha definit, l’ex secretària general del PP, Dolores de Cospedal, la seva relació amb el comissari d’intel·ligència ara jubilat del Cos Nacional de Policia, José Manuel Villarejo. Ha sigut en la seva testifical en el judici de l’operació Kitchen, aquest dijous al matí. Cospedal, protegida per la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, que ha marcat de prop a la lletrada de l’acusació popular del PSOE, Gloria de Pascual, ha negat qualsevol vinculació amb l’operació per aconseguir parapolicialment els “papers de Bárcenas”, la documentació delicada sobre el finançament irregular del PP, en mans de l’extresorer de la formació, Luis Bárcenas. De fet, Cospedal i el seu exmarit, que ahir va testificar, Ignacio López del Hierro, van estar imputats en la causa.
Cospedal ha admès trobades i reunions amb Villarejo, a qui va conèixer a petició del comissari a través del seu exmarit. En tot cas, ha negat que aquestes converses amb Villarejo servissin per passar-li informació de la investigació de la Gürtel ni tampoc de la suposada operació Kitchen. Segons l’exministre de Defensa, Villarejo es va presentar com “un policia en excedència que tenia empreses i acabat de condecorar pel llavors ministre de l’Interior”, Jorge Fernández Díaz, acusat al judici i que ha qualificat de “persona recta i íntegra”. “Era una persona que semblava molt ben considerada al seu cos, a la Policia”, ha subratllat Cospedal. “A toro passat les coses són diferents”, ha ironitzat.
Limitació de les respostes
Tot i la pressió de la lletrada del PSOE i les contínues protestes elevades al Tribunal, Cospedal no ha pogut donar gaire detalls sobre l’acomiadament de Bárcenas, o com es va negociar el retorn de la documentació que tenia al seu despatx quan va ser acomiadat del partit. La magistrada Palacios ha limitat molt el contingut de les preguntes acotant l’interrogatori als fets de la peça 7, és a dir, la Kitchen i no pas de la trama Gürtel o sobre les relacions professionals amb Bárcenas.
Cospedal també ha negat haver ordenat seguiments a Bárcenas després que esclatés la ‘Kicthen’. En aquest sentit, ha assegurat que té “l’absoluta seguretat” que l’extresorer no tenia “cap mena d’informació comprometedora ni del PP ni de la seva persona”. De fet, ha brandat la sentència que va condemnar Bárcenas i El Mundo per dret a l’honor quan els va demandar per la publicació dels papers.