«Solo le hacía preguntas, no encargos». Así ha definido, la ex secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, su relación con el comisario de inteligencia ahora jubilado del Cuerpo Nacional de Policía, José Manuel Villarejo. Ha sido en su testimonio en el juicio de la operación Kitchen, este jueves por la mañana. Cospedal, protegida por la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, que ha seguido de cerca a la abogada de la acusación popular del PSOE, Gloria de Pascual, ha negado cualquier vinculación con la operación para conseguir parapolicialmente los «papeles de Bárcenas», la documentación delicada sobre la financiación irregular del PP, en manos del extesorero de la formación, Luis Bárcenas. De hecho, Cospedal y su exmarido, que ayer testificó, Ignacio López del Hierro, estuvieron imputados en la causa.

Cospedal ha admitido encuentros y reuniones con Villarejo, a quien conoció a petición del comisario a través de su exmarido. En todo caso, ha negado que estas conversaciones con Villarejo sirvieran para pasarle información de la investigación de la Gürtel ni tampoco de la supuesta operación Kitchen. Según la exministra de Defensa, Villarejo se presentó como «un policía en excedencia que tenía empresas y acabado de condecorar por el entonces ministro del Interior», Jorge Fernández Díaz, acusado en el juicio y que ha calificado de «persona recta e íntegra». «Era una persona que parecía muy bien considerada en su cuerpo, en la Policía», ha subrayado Cospedal. «A toro pasado las cosas son diferentes», ha ironizado.

Cospedal, en su testimonio

Limitación de las respuestas

A pesar de la presión de la abogada del PSOE y las continuas protestas elevadas al Tribunal, Cospedal no ha podido dar muchos detalles sobre el despido de Bárcenas, o cómo se negoció el retorno de la documentación que tenía en su despacho cuando fue despedido del partido. La magistrada Palacios ha limitado mucho el contenido de las preguntas acotando el interrogatorio a los hechos de la pieza 7, es decir, la Kitchen y no de la trama Gürtel o sobre las relaciones profesionales con Bárcenas.

Cospedal también ha negado haber ordenado seguimientos a Bárcenas después de que estallara la ‘Kitchen’. En este sentido, ha asegurado que tiene «la absoluta seguridad» de que el extesorero no tenía «ningún tipo de información comprometedora ni del PP ni de su persona». De hecho, ha esgrimido la sentencia que condenó a Bárcenas y El Mundo por derecho al honor cuando los demandó por la publicación de los papeles.